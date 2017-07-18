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Движение в "Брузгах" ограничат на 4 часа в субботу из-за велосипедистов

19.07.2017 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл – Sputnik. Автомобильное движение в международном пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе будет временно ограничено в субботу 22 июля, сообщили Sputnik в среду в Гродненской пограничной группе.

Ограничения вводятся не на весь день, а только с 09:00 до 13:00.

"Временные неудобства связаны с пересечением госграницы участниками тридцатой Международной велогонки "Неман", – сказали в группе.

Велосипедисты выедут из Белостока, затем через Сокулка и ПП "Брузги" отправятся в  Гродно.

Пограничники рекомендуют водителям, которые в это время в субботу собираются попасть в Польшу через "Брузги", выбрать другой маршрут.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пограничники рекомендуют водителям, которые в это время в субботу собираются попасть в Польшу через "Брузги", выбрать другой маршрут.

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