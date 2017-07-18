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Движение в "Брузгах" ограничат на 4 часа в субботу из-за велосипедистов
19.07.2017 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл – Sputnik. Автомобильное движение в международном пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе будет временно ограничено в субботу 22 июля, сообщили Sputnik в среду в Гродненской пограничной группе.
Ограничения вводятся не на весь день, а только с 09:00 до 13:00.
"Временные неудобства связаны с пересечением госграницы участниками тридцатой Международной велогонки "Неман", – сказали в группе.
Велосипедисты выедут из Белостока, затем через Сокулка и ПП "Брузги" отправятся в Гродно.
Пограничники рекомендуют водителям, которые в это время в субботу собираются попасть в Польшу через "Брузги", выбрать другой маршрут.
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Пограничники рекомендуют водителям, которые в это время в субботу собираются попасть в Польшу через "Брузги", выбрать другой маршрут.
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