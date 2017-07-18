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Глава МИД Латвии: больше нет вопросов по поводу учений "Запад-2017"

19.07.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Риги больше нет вопросов по поводу белорусско-российского военного учения "Запад-2017", которое пройдет в Беларуси в сентябре.

Глава МИД Латвии: больше нет вопросов по поводу учений "Запад-2017"
© Sputnik Игорь Зарембо
Подготовка к учениям "Запад-2017" завершается в Беларуси

Глава МИД Латвии прибыл в Минск с визитом и в среду в первой половине дня провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"У нас нет больше вопросов по поводу учений "Запад-2017". Белорусский коллега очень подробно изложил позицию государства, и я доволен", — заявил Ринкевичс журналистам в Минске

Он рассказал, что во время переговоров в МИД были подробно обсуждены вопросы безопасности в регионе.

"Латвия является членом НАТО, Беларусь — членом ОДКБ. Мы ожидаем здесь (на территории РБ) учения "Запад-2017". В Латвии, а также других странах Балтии дислоцированы дополнительные контингенты НАТО. Я думаю, здесь, в ходе наших переговоров, у нас есть полное взаимопонимание: да, мы с уважением относимся к выбору, который сделали наши страны в сфере безопасности", — сказал глава МИД Латвии.

Он также дал положительную оценку информационному сотрудничеству двух стран в вопросах безопасности.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России запланировано на сентябрь 2017 года. Ряд западных стран выражал обеспокоенность по поводу проведения учения.

 
Теги: Минск
 
 
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После переговоров с Макеем министр иностранных дел Латвии заявил, что Рига с уважением относится к выбору, который сделали обе страны в сфере безопасности.

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