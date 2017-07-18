Рижское «Динамо» — политический проект, в создании которого участвуют российские деньги, и его существования Латвия позволить себе не может. Об этом заявил в интервью Latvijas Avīze один из самых популярных в стране спортивных журналистов, телекомментатор Арманд Пуче.



Арманд Пуче. Фото: LETA

По словам журналиста, глава содержащей команду компании Itera Latvija Юрис Савицкис использовал свои связи в Москве и добился того, чтобы Пуче было запрещено комментировать матчи «Динамо».

— «Динамо» — российский проект, который Латвия позволить себе не может. Савицкис может купить эфирное время на общественном телевидении и рассказывать, какой он меценат. Конечно, это так — но давайте посмотрим, что стоит за тем, что он делает в Латвии и с какими людьми занимается политикой. Благодаря хоккею он нашел трибуну, о нем говорят. Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского «Динамо»? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу «Арены Рига» идут не только приближенные к политике, но и действующие политики. Это вообще абсурд — в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское «Динамо» — искусственный проект, воспаленный аппендикс, — заявил Пуче.

По словам журналиста, без «Динамо» латвийский хоккей не погибнет — он существовал до этого проекта и будет существовать после.

— То, что в латвийский хоккей пришли деньги — да. Если бы мы были настолько умной нацией, чтобы взять эти деньги и вложить их с пользой, то все было бы в порядке, но сейчас мы их просто прикарманиваем, — заявил журналист.

Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги связалось с телекомпанией MTG TV Latvia и предъявило требование отстранить Арманда Пуче от комментирования матчей «Динамо». Пуче заявил, что лига предъявила ультиматум: если журналист не будет уволен, то с MTG TV Latvia не будет заключен договор о прямых трансляциях матчей КХЛ.

Такое решение в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание статьи Арманда Пуче в газете Sporta Avīze. В статье Пуче писал о политической подоплеке КХЛ и остро критиковал председателя правления клуба, в прошлом — сотрудника КГБ Юриса Савицкиса. Как отмечает « Чемпионат » со ссылкой на Sportacentrs , Арманд Пуче регулярно называл председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса чекистом, а саму КХЛ — средством мягкой власти и пропаганды.

Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское «Динамо» первый матч проведет 22 августа в Омске, а первый домашний матч — 31 августа против «Спартака». В январе будущего года в Риге запланирован матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.