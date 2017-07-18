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Новое поколение седана Kia Rio уже привезли в Минск. Ждем официальной премьеры и цен
В Минск привезли первые экземпляры нового поколения Kia Rio. Автомобили уже находятся на складе официального импортера. Информация о ценах и комплектациях появится позже.
Напомним, что первое поколение бюджетного седана появилось в далеком 2011 году. Автомобиль нового поколения немного вырос в размерах — стал чуть длиннее и шире. Дорожный просвет — 160 мм. Под капотом Kia Rio 2 будут устанавливать прежние двигатели — бензиновые агрегаты объемом 1,4 литра (100 лошадиных сил) и 1,6 литра (123 «лошадки»). Коробки передач — шестиступенчатые, механическая или автоматическая.
Технически автомобиль полностью повторяет уже представленный на белорусском рынке седан Hyundai Accent, так что успех будут определять предпочтения в дизайне и, конечно, цены.
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Kia Rio нового поколения уже прибыли на склад импортера в Минске. AUTO.TUT.BY удалось запечатлеть новинку.
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