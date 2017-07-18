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В Минске разбили белую BMW из клипа Макса Коржа "Слово пацана"

19.07.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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В Минском микрорайоне Сухарево на днях водитель BMW врезался в светофорсовершил наезд на светофор. Водитель был пьяным и возил в багажнике своего друга. Как выяснилось позже, автомобиль засветился в клипе белорусского исполнителя Макса Коржа «Слово пацана».


Фото читателя Максима Артеменко

Как сообщили в ГАИ, водитель не подчинился требованиям инспекторам ГАИ об остановке и попытался скрыться. В результате ДТП на водителя было составлено шесть протоколов: за управление машиной в нетрезвом виде, за невыполнение требований об остановке, за проезд на красный, непройденный техосмотр, нарушение правил перевозки пассажиров и других пунктов ПДД.


Кадр из клипа «Слово пацана»

Как позже выяснилось, автомобиль и раньше — на нем ездят герои клипа макса Коржа «Слово пацана». Номерные знаки разбитого авто и авто в клипе совпадают. Известно, что автомобиль не принадлежит певцу.

 
 
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Белая BMW мелькала в клипе белорусского исполнетеля.

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