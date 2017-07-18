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Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ
Благодаря дублю во вчерашнем лигочемпионском матче с «Алашкертом» (3:1) Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ.
Таким образом, 27-летний нападающий поднялся на 5-е место в списке снайперов за всю историю «желто-синих».
Топ-десятка этой номинации выглядит следующим образом:
1. Виталий РОДИОНОВ 154
Гордейчук забивал во всех официальных турнирах, в которых выступал за БАТЭ: в чемпионате Беларуси — 37 голов (в 111 играх), Кубке страны — 12/19, Суперкубке — 2/4, Лиге чемпионов — 7/38, Лиге Европы — 2/4.
В еврокубках, где Михаил отличился 9 раз, чаще него за «желто-синих» забивали лишь Виталий Родионов — 20 голов и Ренан Брессан — 11.
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Благодаря дублю во вчерашнем лигочемпионском матче с "Алашкертом" (3:1) Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ.
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