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Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ

19.07.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
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Благодаря дублю во вчерашнем лигочемпионском матче с «Алашкертом» (3:1) Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ.


Михаил Гордейчук. Фото: fcbate.by

Таким образом, 27-летний нападающий поднялся на 5-е место в списке снайперов за всю историю «желто-синих».

Топ-десятка этой номинации выглядит следующим образом:

1. Виталий РОДИОНОВ 154
2. Николай РЫНДЮК 74
3. Геннадий БЛИЗНЮК 67
4. Виталий КУТУЗОВ 65
5. Михаил ГОРДЕЙЧУК 60
6. Артем КОНЦЕВОЙ 58
Сергей КРИВЕЦ 58
8. Ренан БРЕССАН 55
9. Павел БЕГАНСКИЙ 46
10. Павел НЕХАЙЧИК 36

Гордейчук забивал во всех официальных турнирах, в которых выступал за БАТЭ: в чемпионате Беларуси — 37 голов (в 111 играх), Кубке страны — 12/19, Суперкубке — 2/4, Лиге чемпионов — 7/38, Лиге Европы — 2/4.

В еврокубках, где Михаил отличился 9 раз, чаще него за «желто-синих» забивали лишь Виталий Родионов — 20 голов и Ренан Брессан — 11.

 
 
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Благодаря дублю во вчерашнем лигочемпионском матче с "Алашкертом" (3:1) Михаил Гордейчук достиг отметки 60 голов за БАТЭ.

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