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Криушенко больше не совмещает посты в сборной Беларуси и "Торпедо-БелАЗе"

19.07.2017 17:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусский специалист Игорь Криушенко попрощался с футболистами «Торпедо-БелАЗ» и покинул команду, сообщает Tribuna.com.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Игорь Криушенко продолжит тренировать национальную сборную Беларуси.

Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда был назначен главным тренером сборной Беларуси. Тогда специалист пояснил, что вернуться к теме совмещения постов решено позже — либо летом, либо в конце отборочного цикла. И вот вопрос разрешился.

Под руководстовом 53-летнего наставника первый круг чемпионата страны «Торпедо-БелАЗ» завершило на 6-м месте с 24 набранными очками.

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси — с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году. Кроме того, он вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в премьер-лигу в дебютный сезон работы с командой и дошел с ней до финала Кубка России — 2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне-2008.

До прихода к штурвалу Игоря Криушенко сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда был назначен главным тренером сборной Беларуси.

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