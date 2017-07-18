Белорусский специалист Игорь Криушенко попрощался с футболистами «Торпедо-БелАЗ» и покинул команду, сообщает Tribuna.com .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Игорь Криушенко продолжит тренировать национальную сборную Беларуси.

Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда был назначен главным тренером сборной Беларуси. Тогда специалист пояснил, что вернуться к теме совмещения постов решено позже — либо летом, либо в конце отборочного цикла. И вот вопрос разрешился.

Под руководстовом 53-летнего наставника первый круг чемпионата страны «Торпедо-БелАЗ» завершило на 6-м месте с 24 набранными очками.

Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси — с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году. Кроме того, он вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в премьер-лигу в дебютный сезон работы с командой и дошел с ней до финала Кубка России — 2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне-2008.

До прихода к штурвалу Игоря Криушенко сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.