|
Криушенко больше не совмещает посты в сборной Беларуси и "Торпедо-БелАЗе"
Белорусский специалист Игорь Криушенко попрощался с футболистами «Торпедо-БелАЗ» и покинул команду, сообщает
Игорь Криушенко продолжит тренировать национальную сборную Беларуси.
Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда
Под руководстовом 53-летнего наставника первый круг чемпионата страны «Торпедо-БелАЗ» завершило на 6-м месте с 24 набранными очками.
Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси — с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году. Кроме того, он вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в премьер-лигу в дебютный сезон работы с командой и дошел с ней до финала Кубка России — 2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне-2008.
До прихода к штурвалу Игоря Криушенко сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда был назначен главным тренером сборной Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии