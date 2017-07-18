Опрос Sputnik: что думают минчане о продаже алкоголя с 21 года

Мнения горожан разделились. Кто-то признается, что ничего против возможного запрета не имеет, мотивируя это тем, что уже исполнился 21 год.

Другие считают, что мера ни к чему не приведет: молодежь, как и сейчас, будет просить купить напитки покрепче у старших товарищей.

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