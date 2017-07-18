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Опрос Sputnik: что думают минчане о продаже алкоголя с 21 года

19.07.2017 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мнения горожан разделились. Кто-то признается, что ничего против возможного запрета не имеет, мотивируя это тем, что уже исполнился 21 год. 

Другие считают, что мера ни к чему не приведет: молодежь, как и сейчас, будет просить купить напитки покрепче у старших товарищей. 

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Белорусские медики снова выступили с предложением разрешить продавать алкогольные напитки не с 18, а с 21 года. Sputnik спросил у минчан, как они относятся к такой...

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