Guardian: британские тюрьмы стали национальным позором





Число самоубийств среди заключенных с 2013 году удвоилось, а женщины занимаются членовредительством в пять раз чаще мужчин.

«Никто по-настоящему не узнает страну, пока не побывает в ее тюрьме», - сказал когда-то Нельсон Мандела. «Большинство из нас никогда не узнает, что такое тюрьма, но если верить официальным данным, ситуация в тюрьмах Англии и Уэльса весьма плачевна и становится все хуже», пишет в редакционной статье Guardian .

Сами здания тюрем находятся в плачевном состоянии, повсюду грязь, тараканы и крысы, а уровень насилия постоянно растет. Число самоубийств среди заключенных с 2013 году удвоилось, а женщины занимаются членовредительством в пять раз чаще мужчин, и это при том, что в последние годы число женщин-заключенных в целом заметно сократилось.

И что самое печальное - ни одна из тюрем не была признана пригодной для содержания подростков.

Кто же виноват? Газета решительно указывает на правительство. По мнению Guardian, политика сокращения общественных расходов больно ударила по тюрьмам, урезав их финансирование на 20 процентов за последние 6 лет. Сегодня надзирателей на четверть меньше, чем было в 2010 году, а следят они за тем же числом заключенных. Не удивительно, что они не в силах контролировать ситуацию, в тюрьмы попадает все больше наркотиков, это подогревает насилие, участились бунты, побеги, нападения на самих надзирателей.

В результате в ноябре 2016 года персонал тюрем устроил массовую забастовку, протестуя против невыносимых условий труда, и лишь это заставило власти очнуться и осознать масштабы кризиса.

Правительство срочно выделило 100 с лишним миллионов фунтов, что позволило нанять около 2500 надзирателей, хотя на самом деле это лишь наполовину восполнило потери, которые система понесла с 2010 года в результате жесткой экономии.

Но дело не только в бюджете, дело в самих консерваторах, которые совсем запутались с тюремной политикой, гнет свою линию Guardian. Впрочем, газета отдает должное инициативе Терезы Мэй, которая решила, видимо, разобраться с этим вопросом.

В связи с этим газета напоминает об инициативе другого консерватора - Уинстона Черчилля, который, занимая в 1910 году пост министра внутренних дел, распорядился выпустить из тюрем всех заключенных, приговоренных к срокам менее полугода, чем сильно разрядил обстановку.