Глеб Загорий уверен, что Украина является родиной Wi-Fi





Хеди Ламарр, на чье изобретение ссылается Загорий, на самом деле не была «львовянкой по происхождению»

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Глеб Загорий считает, что весь мир обязан появлением Wi-Fi «украинскому таланту». Такую информацию он опубликовал в своем аккаунте на Facebook, передают РИА Новости .

В качестве подтверждения своей теории депутат привел историю голливудской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр, которая разработала технологии, в дальнейшем послужившие для создания Wi-Fi и GPS-систем. Загорий заявил, что Ламарр была «львовянкой по происхождению».

«Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю», — подчеркнул депутат.

Однако пользователи соцсети обратили внимание на то, что утверждения Загория не соответствуют действительности. В частности, они отметили, что Ламарр родилась в Австрии и никогда не жила во Львове.

Хеди Ламарр (урожденная Хедвига Ева Мария Кислер) — популярная в 1930-1940-е годы австрийская и американская киноактриса, изобретатель. Ламарр родилась в Вене в 1914 году. Ее отец Эмиль Кислер был родом из Львова и управлял банком. Мать Гертруда Лихтвиц происходила из богатой будапештской семьи.

В 1942 году Ламарр запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Впоследствии этот патент стал основой для технологии связи с расширенным спектром, которые сегодня используются для мобильных телефонов и Wi-Fi.