Почему белорусы такие зажатые?

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Белорусы – самые неэмоциональные люди в мире.

Зажатые, застенчивые, завистливые, закомплексованные, стесняющиеся своих эмоций, скрывающие своё «я», страдающие комплексом собственной неполноценности, держащие одновременно камень за пазухой и фигу в кармане. Такой вывод можно сделать на основании глобального опроса Gallup 2017 Global Emotions. Из 142 стран мира Беларусь оказалась наименее эмоциональной, отмечает Ярослав Романчук .



Людям задавали десять вопросов. Пять – вопросы позитивного опыта:



1) Вы вчера чувствовали себя хорошо отдохнувшим?

2) К вам вчера весь день относились с уважением?

3) Вы вчера много улыбались и смеялись?

4) Вы вчера что-нибудь интересное узнали или сделали?

5) Вы вчера в течение дня много чувствовали радость?



Более 70% людей во всём мире в течение дня испытывают радость, много улыбаются и смеются. Они чувствуют себя хорошо отдохнувшими. К ним относятся с уважением. Только 50% ответили, что они узнали или сделали что-нибудь интересное. Среднемировой индекс – 70, от 84 в Парагвае до 51 в Йемене. Среди лидеров по позитивным эмоциям Коста-Рика (83), Панама (82), Филиппины (82), Узбекистан (82), Эквадор (81), Гватемала (81), Мексика (81), Норвегия (81), Чили (80( и Колумбия (80).

Страны с наименьшим уровнем позитивных эмоций – это воюющий Йемен (51), авторитарная Турция (52), воюющий Ирак (54), загнанная в стабилизец Беларусь (54). Следом идут Грузия (55), Бангладеш (55), Азербайджан (55), Литва (56), Гаити (56) и Украина (57).



Пять вопросов негативного опыта – это:

1) Вы вчера в течение дня часто испытывали физическую боль?

2) Вы вчера в течение дня часто испытывали беспокойство?

3) Вы вчера в течение дня часто испытывали грусть?

4) Вы вчера в течение дня часто испытывали стресс?

5) Вы вчера в течение дня часто испытывали гнев?



Что касается негативного опыта, что 35% людей испытывали стресс, 30% - много физической боли, 22% - грусть и 20% - гнев. Индекс негативных эмоций составил 28, от 58 в Ираке до 12 в Кыргызстане. Среди лидеров мира по негативным эмоциям за Ираком следуют Южный Судан (55), Иран (52), Либерия (52), Центральная африканская республика (48), Того (48), Чад (47), Сьерра-Леоне (47), Уганда (46) и Габон (43).

Меньше всего негативного опыта с кыргызов (12). Следом идут узбеки (14), жители Тайваня (15), России (15), Казахстана (15), Монголии (16), Болгарии (18), Сомали (19) и Эстонии (19).

На основании ответов на все десять вопросов были установлены самые эмоциональные общества. Самым эмоциональным в мире является Эквадор (60). Следом идут Эль Сальвадор (59), Либерия (59), Филиппины (58), Гватемала (58), Никарагуа (58), Перу (58), Коста-Рика (58), Боливия (58) и Иран (57).



Самой неэмоциональной страной в мире в 2016г. стала Беларусь с результатом 37%.



Учёные выдвинули гипотезу, что 30% поведения человека рационально, а 70% эмоционально.

Интересно, какими же эмоциями руководствуются белорусы?



Формула белорусского политического болота, экономической дрыгвы и социального можа-так-i-трэба» - это «зажатые, ничем-не-прошибёшь-люди + эмоциональный властный лидер». И это в контексте советской школы, которая дрессирует, а не учит детей, жёсткого мониторинга соседей («а как это он новую машину/куртку/часы купил»), сильных силовых структур и опасно низкого уровня незнания своих исторических корней.