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Почему белорусы такие зажатые?
19.07.2017 17:31 — Разное | Ежедневник
фото: Prok.by
Белорусы – самые неэмоциональные люди в мире.
Зажатые, застенчивые, завистливые, закомплексованные, стесняющиеся своих эмоций, скрывающие своё «я», страдающие комплексом собственной неполноценности, держащие одновременно камень за пазухой и фигу в кармане. Такой вывод можно сделать на основании глобального опроса Gallup 2017 Global Emotions. Из 142 стран мира Беларусь оказалась наименее эмоциональной, отмечает
Людям задавали десять вопросов. Пять – вопросы позитивного опыта:
1) Вы вчера чувствовали себя хорошо отдохнувшим?
Более 70% людей во всём мире в течение дня испытывают радость, много улыбаются и смеются. Они чувствуют себя хорошо отдохнувшими. К ним относятся с уважением. Только 50% ответили, что они узнали или сделали что-нибудь интересное. Среднемировой индекс – 70, от 84 в Парагвае до 51 в Йемене. Среди лидеров по позитивным эмоциям Коста-Рика (83), Панама (82), Филиппины (82), Узбекистан (82), Эквадор (81), Гватемала (81), Мексика (81), Норвегия (81), Чили (80( и Колумбия (80).
Пять вопросов негативного опыта – это:
Что касается негативного опыта, что 35% людей испытывали стресс, 30% - много физической боли, 22% - грусть и 20% - гнев. Индекс негативных эмоций составил 28, от 58 в Ираке до 12 в Кыргызстане. Среди лидеров мира по негативным эмоциям за Ираком следуют Южный Судан (55), Иран (52), Либерия (52), Центральная африканская республика (48), Того (48), Чад (47), Сьерра-Леоне (47), Уганда (46) и Габон (43).
Меньше всего негативного опыта с кыргызов (12). Следом идут узбеки (14), жители Тайваня (15), России (15), Казахстана (15), Монголии (16), Болгарии (18), Сомали (19) и Эстонии (19).
На основании ответов на все десять вопросов были установлены самые эмоциональные общества. Самым эмоциональным в мире является Эквадор (60). Следом идут Эль Сальвадор (59), Либерия (59), Филиппины (58), Гватемала (58), Никарагуа (58), Перу (58), Коста-Рика (58), Боливия (58) и Иран (57).
Самой неэмоциональной страной в мире в 2016г. стала Беларусь с результатом 37%.
Учёные выдвинули гипотезу, что 30% поведения человека рационально, а 70% эмоционально.
Интересно, какими же эмоциями руководствуются белорусы?
Формула белорусского политического болота, экономической дрыгвы и социального можа-так-i-трэба» - это «зажатые, ничем-не-прошибёшь-люди + эмоциональный властный лидер». И это в контексте советской школы, которая дрессирует, а не учит детей, жёсткого мониторинга соседей («а как это он новую машину/куртку/часы купил»), сильных силовых структур и опасно низкого уровня незнания своих исторических корней.
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Белорусы – самые неэмоциональные люди в мире.
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