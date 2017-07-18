Облако в штанах: как отметили день рождения Маяковского

В день 124-летия Владимира Маяковского вспоминали в России, Грузии, Молдове и Беларуси.

В Москве прошел конкурс молодых дизайнеров на оформление неизданных работ Маяковского и сегодня состоится выставка этих работ, музеем Маяковского организована лекция. Стихотворения Владимира Маяковского прозвучали в среду на станции московского метрополитена, названной в честь поэта, и прямо во дворе дома, где жил поэт, пройдет встреча молодых поэтов.



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"Это будет молодежный стихотворный баттл, который нам даст увидеть может быть новых маяковских", — заявил во время видеомоста директор музея Маяковского Алексей Лобов.

Лобов заметил, что в следующем году будет 125 лет со дня рождения Маяковского, уже сейчас ведется активная работа к подготовке юбилея. В рамках юбилейного года музей планирует провести ряд передвижных выставок о поэте и его окружении, например, "Маяковский от кутюр", где будут представлены вещи, которые носил Маяковский, проект "Искусство словами", а также выставку "Маяковский и русский авангард".

"В Тбилиси по-прежнему чтут память имени Маяковского, его читают, любят и им гордятся", — сказала литературовед, член редакционной коллегии "Русский клуб", автор книг и статей о жизни и творчестве В. Маяковского Нина Зардалишвили-Шадури.

"В Грузии уже шесть десятков лет стоит памятник Маяковскому — в самом центре города на большой развязке, так что имя Маяковского входит в жизнь каждого тбилисца буквально с молодых ногтей", — констатировала она.



страница директора музея В, Маяковского А.Лобова в Facebook Дочь Владимира Маяковского умерла в Нью-Йорке

А в Минске заслуженный артист Беларуси, легендарный солист ансамбля "Песняры" Валерий Дайнеко вспоминал, как в 1988 году была поставлена концертная программа на стихи Владимира Маяковского.

"Это была несколько авантюрная идея. "Песняры", которые поют народные песни, прославляют белорусскую культуру, — и вдруг Маяковский. Но какая бы это не было авантюра программа была прекрасно сработана, мы великолепно ее отработали в Москве, Минске и других крупных городах, был снят музыкальный фильм. Мне посчастливилось петь песню на раннюю еще дореволюционную лирику Маяковского, а Мулявин исполнял "Разговор с товарищем Лениным" — очень сильный был номер", — вспоминал Валерий Дайнеко.

Подробнее о том, как сохраняется интерес к творчеству Владимира Маяковского в Беларуси, России, Грузии и Молдове смотрите на полной версии видеомоста Sputnik Беларусь.