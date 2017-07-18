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Шойгу покажут новейший танк "изделие 188М"

19.07.2017 18:03 — Разное | Tut.by  
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В этом году на танковом биатлоне министру обороны России Сергею Шойгу покажут все возможности новейшего танка Т-90М, созданного в рамках проекта «Прорыв-3», сообщает российский военный эксперт Алексей Хлопотов в своем блоге.


Т-90М.Фото: cezarium.com

Т-90М или «изделие 188М» оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта, всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.

Эксперт утверждает, что Т-90М по своим характеристикам во многом соответствует танку Т-14. При этом имеет меньшие габариты, массу и стоимость. К тому же Т-90М не требует радикальных изменений при серийном производстве и, пишет эксперт, «…является безусловно надежной и хорошо отработанной, в отличие от «Арматы», машиной.

Хлопотов считает, что, возможно, крупных закупок танков и прочих машин, созданных на платформе «Армата» не будет. Ресурсы будут направлены на модернизацию парка существующих боевых машин — Т-72 и Т-90.

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Эксперт утверждает, что Т-90М по своим характеристикам во многом соответствует танку Т-14.

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