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ГАИ Минской области проводит операцию "Скорость"

19.07.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
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С 20 по 23 июля на дорогах Минской области проводится профилактическая акция «Скорость». В ходе мероприятия организуется усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля. Об этом сообщили в ГАИ Минского района.


По данным ГАИ, каждое пятое ДТП происходит по причине превышения либо неправильного выбора скорости, такие происшествия характеризуются довольно высокой тяжестью последствий.

Напомним, в соответствии со ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 23 рубля (базовая величина), от 20 до 30 км/ч — от 23 до 69 рублей (1−3 базовых величин), 30 и более км/ч — 69 — 230 рублей (3−10 базовых величин). За повторное в течение года нарушение применяется максимальное административное воздействие — лишение водительских прав на срок до года.

 
 
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Операцию ГАИ проводит с 20 по 23 июля.

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