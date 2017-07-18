С 20 по 23 июля на дорогах Минской области проводится профилактическая акция «Скорость». В ходе мероприятия организуется усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля. Об этом сообщили в ГАИ Минского района.





По данным ГАИ, каждое пятое ДТП происходит по причине превышения либо неправильного выбора скорости, такие происшествия характеризуются довольно высокой тяжестью последствий.

Напомним, в соответствии со ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 23 рубля (базовая величина), от 20 до 30 км/ч — от 23 до 69 рублей (1−3 базовых величин), 30 и более км/ч — 69 — 230 рублей (3−10 базовых величин). За повторное в течение года нарушение применяется максимальное административное воздействие — лишение водительских прав на срок до года.