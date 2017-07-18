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Жутко холодно и страшно жарко - погодные катаклизмы минувшей недели

19.07.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сильнейший ливень обрушился на Турцию, Индию. Сухой ветер привел к пожарам в Калифорнии, Франции, Черногории. Аномальные холода со снегом обрушились на Аргентину, Чили, Бразилию. Жара установилась в Японии, Китае.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры последствий климатических изменений.

Тысячи японцев пострадали от аномальной жары

Ливень затопил метро в Стамбуле

Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек

Видеофакт: в столице Чили впервые за десять лет выпал снег

 
 
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Погодные катаклизмы в мире привели на минувшей неделе к пожарам, наводнениям, жаре и снегу.

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