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Жутко холодно и страшно жарко - погодные катаклизмы минувшей недели
19.07.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Сильнейший ливень обрушился на Турцию, Индию. Сухой ветер привел к пожарам в Калифорнии, Франции, Черногории. Аномальные холода со снегом обрушились на Аргентину, Чили, Бразилию. Жара установилась в Японии, Китае.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры последствий климатических изменений.
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Погодные катаклизмы в мире привели на минувшей неделе к пожарам, наводнениям, жаре и снегу.
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