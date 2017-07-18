Российских военных, не прошедших тест на наркотики, лишили пособий





Закон расширяет перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которых уволили после провала теста на наркотики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости .

Закон расширяет перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Так, законопроектом предписывается не выдавать пособие, если военный не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Или если совершил административное правонарушение, связанное с их употреблением без назначения врача.