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Российских военных, не прошедших тест на наркотики, лишили пособий

19.07.2017 17:58 — Разное | Ежедневник  
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Российских военных, не прошедших тест на наркотики, лишили пособий

Закон расширяет перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которых уволили после провала теста на наркотики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Закон расширяет перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Так, законопроектом предписывается не выдавать пособие, если военный не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Или если совершил административное правонарушение, связанное с их употреблением без назначения врача.

 
 
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Закон расширяет перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

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