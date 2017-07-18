Полузащитники «Динамо-Брест» Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе «Атлантас» (Клайпеда), сообщает официальный сайт брестского клуба.



Фото: dуnamo-brest.by

В текущем сезоне на счету Чижа 10 матчей во всех турнирах и 2 забитых мяча. Герман провел 9 игр и также забил 2 мяча.

Дмитрий Мозолевский покинул «Динамо-Брест». Контракт 32-летнего футболиста расторгнут по соглашению сторон.

После возвращения в Брест зимой 2017 года Мозолевский провел 16 матчей и забил один мяч.

Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Дмитрия за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере.