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Чиж и Герман отданы в аренду в иностранный клуб, Мозолевский покинул "Динамо-Брест"
Полузащитники «Динамо-Брест» Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе «Атлантас» (Клайпеда), сообщает официальный
В текущем сезоне на счету Чижа 10 матчей во всех турнирах и 2 забитых мяча. Герман провел 9 игр и также забил 2 мяча.
Дмитрий Мозолевский покинул «Динамо-Брест». Контракт 32-летнего футболиста расторгнут по соглашению сторон.
После возвращения в Брест зимой 2017 года Мозолевский провел 16 матчей и забил один мяч.
Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Дмитрия за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере.
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Полузащитники "Динамо-Брест" Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе "Атлантас" (Клайпеда).
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