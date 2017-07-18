ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиж и Герман отданы в аренду в иностранный клуб, Мозолевский покинул "Динамо-Брест"

19.07.2017 18:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитники «Динамо-Брест» Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе «Атлантас» (Клайпеда), сообщает официальный сайт брестского клуба.


Фото: dуnamo-brest.by

В текущем сезоне на счету Чижа 10 матчей во всех турнирах и 2 забитых мяча. Герман провел 9 игр и также забил 2 мяча.

Дмитрий Мозолевский покинул «Динамо-Брест». Контракт 32-летнего футболиста расторгнут по соглашению сторон.

После возвращения в Брест зимой 2017 года Мозолевский провел 16 матчей и забил один мяч.

Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Дмитрия за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитники "Динамо-Брест" Максим Чиж и Дмитрий Герман на правах аренды будут выступать в литовском клубе "Атлантас" (Клайпеда).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жутко холодно и страшно жарко - погодные катаклизмы минувшей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика