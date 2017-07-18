В Беларуси за полгода пресекли деятельность 6 преступных групп в сфере лжепредпринимательства





Деятельность шести преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 43 лжеструктур, пресечена в Беларуси в первом полугодии.

Органы финансовых расследований провели свыше 180 проверок, направленных на противодействие лжепредпринимательству, сообщает БЕЛТА c ссылкой на пресс-службу КГК.

Выявлено 198 преступлений, совершенных с использованием лжеструктур. По ст.234 (лжепредпринимательство) УК РБ зарегистрировано 23 преступления. Всего в первом полугодии 2017-го органы финансовых расследований выявили 656 преступлений, 40% из них - тяжкие. Пресечена деятельность трех организованных групп, функционировавших в экономической сфере.

По результатам проверок в доход государства обращено Br145,7 млн (в том числе от реализации товарно-материальных ценностей). Кроме борьбы с лжепредпринимательством, основные силы были направлены на пресечение фактов уклонения от уплаты налогов и организации незаконной предпринимательской деятельности.

Серьезное внимание уделялось и контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, ситуацией на потребительском и валютном рынках. Так, в сфере уклонения от уплаты налогов выявлено более 240 преступлений, из которых 142 - тяжкие, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. Продолжена реализация механизмов, предоставленных указом №14 "О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов". С момента вступления его в силу в апреле 2016 года вынесены заключения по 119 лжепредпринимательскими структурам (их услугами пользовались почти 3 тыс. субъектов).

На основании предписаний в отношении субъектов, совершавших незаконные сделки (операции), добровольно уплачено Br2,4 млн. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате платежей в бюджет дополнительно поступило Br2,4 млн.

Также в первом полугодии проводились мероприятия, направленные на пресечение значимых фактов коррупции. Выявлено 108 преступлений, из которых 52 связано с использованием бюджетных средств.