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Евросоюз может отменить плату за роуминг для Беларуси
19.07.2017 19:05 — Разное | Ежедневник
Отсутствие платы за роуминг станет одной из преференций для стран "Восточного партнерства", в число которых входит и Беларусь.
В Европейском союзе намерены отменить плату за роуминг для шести стран-членов Восточного партнерства.
Об этом в интервью Общественному вещателю Грузии заявил руководитель отдела Европейской службы внешнего действия Борис Ярошевич, который отвечает за направления Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ, передает государственный новостной портал Грузии
"Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС отменяется, и теперь мы планируем сделать это для шести стран", - сказал Ярошевич.
По его словам, тарифы за роуминг будут согласованы с мобильными операторами, однако "плата будет низкой и доступной для каждого".
Полная реализация данной инициативы, отметил Ярошевич, будет возможна не ранее 2020 года.
В отличие от ЕС, где операторы мобильной связи стран-членов обязаны выполнять решения европейских институтов, такие решения не являются обязательными для стран Восточного партнерства. Соответственно, для отмены роуминга ЕС придется достичь соответствующих договоренностей об отмене роуминга с каждой из стран Восточного партнерства.
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Отсутствие платы за роуминг станет одной из преференций для стран "Восточного партнерства", в число которых входит и Беларусь.
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