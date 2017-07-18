|
Валерий Дайнеко о Родионе Бассе и традициях "Славянского базара"
19.07.2017 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Один из основателей "Славянского Базара", бывший директор фестиваля Родион Басс сегодня серьезно болен, но не забыт. Многие известные исполнители помнят его добрый юмор, внимание, которое он старался оказать каждому артисту-участнику "Славянского базара" и высоко оценивают его профессиональные качества.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заслуженный артист Беларуси, легендарный солист ансамбля "Песняры" Валерий Дайнеко рассказал радио Sputnik Беларусь о своем отношении к Родиону Бассу, традициям и истории "Славянского Базара".
"Если бы мы были в этом году в Витебске, я постарался бы встретиться с Бассом. Я знаю, что у него произошло, и думаю, что этот человек достоин того, чтобы правительство, или богатые люди, которых много, смогли ему помочь. Это выдающийся человек", — сказал артист.
Что различает фестивали в прошлом и настоящем и как изменился дух "Славянского базара", вы услышите в интервью с заслуженным артистом Беларуси Валерием Дайнеко на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный исполнитель "Беловежской пущи", автор хрестоматийных аранжировок, "Песняр" Валерий Дайнеко вспоминает и сравнивает фестивальные традиции.
|
Архив (Разное)
Комментарии