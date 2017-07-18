Один из основателей "Славянского Базара", бывший директор фестиваля Родион Басс сегодня серьезно болен, но не забыт. Многие известные исполнители помнят его добрый юмор, внимание, которое он старался оказать каждому артисту-участнику "Славянского базара" и высоко оценивают его профессиональные качества.



© Sputnik / Виктор Толочко Где сейчас один из создателей и первый директор "Славянского базара"?

Заслуженный артист Беларуси, легендарный солист ансамбля "Песняры" Валерий Дайнеко рассказал радио Sputnik Беларусь о своем отношении к Родиону Бассу, традициям и истории "Славянского Базара".

"Если бы мы были в этом году в Витебске, я постарался бы встретиться с Бассом. Я знаю, что у него произошло, и думаю, что этот человек достоин того, чтобы правительство, или богатые люди, которых много, смогли ему помочь. Это выдающийся человек", — сказал артист.

Что различает фестивали в прошлом и настоящем и как изменился дух "Славянского базара", вы услышите в интервью с заслуженным артистом Беларуси Валерием Дайнеко на радио Sputnik Беларусь.