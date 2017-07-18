Участок дороги от улицы Янки Купалы до Козлова в Минске будет перекрыт утром 20 июля

Участок дороги по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова будет перекрыт 20 июля с 4.00 до 6.00 в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню пожарной службы Беларуси. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В упомянутый промежуток времени будет организована тренировка парада работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и колонны пожарной техники. Как сообщалось, парад спасателей и техники МЧС состоится на пр. Независимости в Минске 22 июля.

Парад стартует в 11.00 от здания Белгосцирка и пройдет до площади Победы. В нем также примет участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели. Кроме того, состоятся торжества в Центральном детском парке имени Максима Горького. Парад устраивается в честь Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля.