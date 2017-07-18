ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участок дороги от улицы Янки Купалы до Козлова в Минске будет перекрыт утром 20 июля

19.07.2017 20:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Участок дороги по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова будет перекрыт 20 июля с 4.00 до 6.00 в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню пожарной службы Беларуси. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В упомянутый промежуток времени будет организована тренировка парада работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и колонны пожарной техники. Как сообщалось, парад спасателей и техники МЧС состоится на пр. Независимости в Минске 22 июля.

Парад стартует в 11.00 от здания Белгосцирка и пройдет до площади Победы. В нем также примет участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели. Кроме того, состоятся торжества в Центральном детском парке имени Максима Горького. Парад устраивается в честь Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок дороги по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова будет перекрыт 20 июля с 4.00 до 6.00 в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Дайнеко о Родионе Бассе и традициях "Славянского базара"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика