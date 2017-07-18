|
Новый тренер лидера чемпионата Беларуси по футболу вступил в должность
С сегодняшнего дня в должность главного тренера футбольного солигорского «Шахтера» вступил Марек Зуб, сообщает
Польский специалист уже провел вечернюю тренировку, которая стала для него первой в новом статусе.
Александр Юревич станет одним из ассистентов главного тренера в основной команде. Полностью тренерский штаб будет сформирован на следующей неделе.
На родине Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония». Имеет в послужном списке должность ассистента в сборной Польши.
Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.
В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан».
С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия). По итогам двух поединков его дружина уступила казахстанской «Астане» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:1 дома, 1:1 в гостях). Между этими матчами Марек Зуб 14 июля заглянул в Солигорск, чтобы
Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.
Под руководством прежнего главного тренера
Однако «горняки» после первого круга
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский специалист уже провел вечернюю тренировку, которая стала для него первой в новом статусе.
|
Архив (Разное)
Комментарии