Новый тренер лидера чемпионата Беларуси по футболу вступил в должность

С сегодняшнего дня в должность главного тренера футбольного солигорского «Шахтера» вступил Марек Зуб, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

Польский специалист уже провел вечернюю тренировку, которая стала для него первой в новом статусе.

Александр Юревич станет одним из ассистентов главного тренера в основной команде. Полностью тренерский штаб будет сформирован на следующей неделе.

На родине Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония». Имеет в послужном списке должность ассистента в сборной Польши.

Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.

В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан».

С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия). По итогам двух поединков его дружина уступила казахстанской «Астане» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:1 дома, 1:1 в гостях). Между этими матчами Марек Зуб 14 июля заглянул в Солигорск, чтобы познакомиться с командой "Шахтера".

Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.

Под руководством прежнего главного тренера Олега Кубарева «Шахтер» проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».

Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси .