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В Великобритании повысят пенсионный возраст до 68 лет

19.07.2017 20:34 — Разное | Tut.by  
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Власти Великобритании с 2037 года повысят пенсионный возраст до 68 лет, об этом заявил министр труда и пенсий Дэвид Гоук, пишет The Telegraph.

«По мере того как средняя продолжительность жизни продолжает расти и количество людей, получающих государственную пенсию, увеличивается, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой, отражающей современную жизнь и работающей для будущих поколений», — заявил Дэвид Гоук, выступая в парламенте.

До этого провести повышение пенсионного возраста планировалось на семь лет позже, однако теперь министр заявил, что переход к новым правилам начнется в период с 2037 по 2039 год.

Как пишет The Guardian, в 2013 году правительство Великобритании решило в дальнейшем постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Тогда власти объяснили это намерением предотвратить растущие в связи с этим расходы.

Как пишет The Guardian, в 2013 году правительство Великобритании решило в дальнейшем постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Тогда власти объяснили это намерением предотвратить растущие в связи с этим расходы.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/596f6ab19a79472aaf427c82?from=newsfeed

Как пишет The Guardian, в 2013 году правительство Великобритании решило в дальнейшем постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Тогда власти объяснили это намерением предотвратить растущие в связи с этим расходы.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/596f6ab19a79472aaf427c82?from=newsfeed

 
 
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Переход к новым правилам выхода на пенсию начнется в период с 2037 по 2039 год.

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