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Беларуси нужно выплатить 3,4 млрд долларов госдолга, при валютных поступлениях в 1,5 млрд

19.07.2017 22:47 — Разное | Ежедневник  
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Беларуси нужно выплатить 3,4 млрд долларов госдолга, при валютных поступлениях в 1,5 млрд

Большой госдолг является главной угрозой финансовой стабильности Беларуси.

В среднесрочной перспективе Беларусь в рамках обслуживания и погашения госдолга должна выплатить весьма существенные суммы, номинированные преимущественно в иностранной валюте. Например, в 2017 году выплате подлежит около 3,4 млрд долларов или около 20% ожидаемых доходов консолидированного бюджета. При этом величина валютных поступлений бюджета существенно меньше – она колеблется в районе 1,5 млрд долларов.

Об этом говорится в квартальном экономическом обзоре, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC.

Как отмечают экономисты, существующая ситуация порождает постоянную потребность в рефинансировании госдолга.

«Избавление от излишней долговой обремененности вряд ли возможно в обозримой перспективе и это проблема превращается в ключевую угрозу финансовой стабильности», - констатируют представители BEROC.

При этом экономисты обращают внимание, что белорусский консолидированный бюджет по-прежнему исполняется с профицитом, который используется для основных платежей по госдолгу. Однако поддержание необходимого профицита становится все большим вызовом для бюджета.

В целом, как отмечается в обзоре, бизнес- модели большой группы предприятий остаются принципиально несостоятельными: они неконкурентоспособны без мер прямой и косвенной господдержки, искусственного обеспечения спроса на свою продукцию и др. Большинство таких предприятий за счет половинчатых мер по ограничению издержек, диверсификации рынков, а также некоторого улучшения внешней конъюнктуры смогли в 1 квартале нынешнего года улучшить текущие результаты своей деятельности и нарастить выпуск.

«Но груз накопленных долгов продолжает довлеть над ними, а конъюнктурные улучшения в большинстве случаев недостаточны для того, чтобы разрешить проблемы с избыточной долговой нагрузкой», - убеждены экономисты.

 
 
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Большой госдолг является главной угрозой финансовой стабильности Беларуси.

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