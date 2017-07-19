19 июля около 5.50 инспекторы задержали 34-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.





Ночь перед задержанием парень провел в клубе в компании двух девушек. Утро компания решила встретить на берегу озера. По дороге к месту отдыха мужчина остановился на заправке.

«Молодой человек понял, что одна из девушек должна удалиться, о чем без тени смущения сообщил ей. Оставшись одна в незнакомом месте, обиженная оскорбительным поведением кавалера девушка решила отомстить обидчику и сообщила по телефону 102, что парень собирается сесть пьяным за руль», — сообщает ГАИ региона.

Экипаж ГАИ остановил нарушителя на улице Ковельской. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт алкогольного опьянения — 1,2 промилле.