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Девушка "сдала" в ГАИ пьяного приятеля, который уехал с подружкой на озеро, а ее оставил на АЗС

19.07.2017 23:02 — Разное | Tut.by  
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19 июля около 5.50 инспекторы задержали 34-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Ночь перед задержанием парень провел в клубе в компании двух девушек. Утро компания решила встретить на берегу озера. По дороге к месту отдыха мужчина остановился на заправке.

«Молодой человек понял, что одна из девушек должна удалиться, о чем без тени смущения сообщил ей. Оставшись одна в незнакомом месте, обиженная оскорбительным поведением кавалера девушка решила отомстить обидчику и сообщила по телефону 102, что парень собирается сесть пьяным за руль», — сообщает ГАИ региона.

Экипаж ГАИ остановил нарушителя на улице Ковельской. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт алкогольного опьянения — 1,2 промилле.

 
 
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После клуба мужчина поехал с двумя девушками на озеро, но позже одну оставил на заправке.

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