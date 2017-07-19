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Белорусский гонщик выиграл золото молодежного чемпионата Европы по велоспорту на треке

19.07.2017 22:40 — Разное | Tut.by  
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Белорусский гонщик Евгений Королек выиграл гонку скрэтч на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Португалии.


Фото: Александр Васюкович

Королек уверенно провел гонку и опередил в борьбе за победу датчанина Никласа Ларсена и россиянина Максима Пискунова.

21-летний Евгений Королек выступает за велоклуб «Минск», чередуя соревнования на треке и шоссе. В начале месяца он выиграл традиционный «Гран-при Минска», проходивший на Проспекте Победителей.

Примечательно, что это не первый успех молодых белорусов в скрэтче за последнее время. Еще один гонщик «Минска» Роман Романов именно в этой дисциплине выиграл этап Кубка мира в 2016 году.

Чемпионат в Португалии продлится до 23 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский гонщик Евгений Королек выиграл гонку скрэтч на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Португалии.

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