Белорусский гонщик выиграл золото молодежного чемпионата Европы по велоспорту на треке

Белорусский гонщик Евгений Королек выиграл гонку скрэтч на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке в Португалии.



Фото: Александр Васюкович

Королек уверенно провел гонку и опередил в борьбе за победу датчанина Никласа Ларсена и россиянина Максима Пискунова.

21-летний Евгений Королек выступает за велоклуб «Минск», чередуя соревнования на треке и шоссе. В начале месяца он выиграл традиционный «Гран-при Минска», проходивший на Проспекте Победителей.

Примечательно, что это не первый успех молодых белорусов в скрэтче за последнее время. Еще один гонщик «Минска» Роман Романов именно в этой дисциплине выиграл этап Кубка мира в 2016 году.

Чемпионат в Португалии продлится до 23 июля.