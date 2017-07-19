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Белорусские пятиборцы заняли второе место в эстафете на юниорском ЧМ в Праге

19.07.2017 21:59 — Разное | Tut.by  
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Белорусские пятиборцы Владислав Островский и Никита Иваровский заняли второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира (U-19) в чешской Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух видов программы пятиборья (фехтования и плавания) белорусы были на четвертой позиции, но удачно проведенная комбинированная эстафета (бег и стрельба) позволила значительно пополнить очковую копилку и занять второе место — 1220 баллов.

Чемпионами мира в эстафете стали Ахмед Елгенди и Моханад Шабан из Египта — 1222 балла.

В ходе взрослого чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске сегодня завершилась мужская эстафета. Белорусы Николай Гаяновский и Александр Повпе заняли шестое место — 1454 очка. Золотые награды европейского форума выиграли чешские пятиборцы Ондрей Поливка и Мартин Билко — 1485 баллов. На втором месте французские спортсмены Александр Энрар и Симон Кассе — 1482. Патрик Доге и Марвин Доге из Германии стали бронзовыми призерами — 1481 балл.

Первые два дня чемпионата Европы по современному пятиборью, который проходит в спорткомплексах БГУФК, «Минск-Арены» и РЦОП «Ратомка», сложились удачно для пятиборцев Германии, на счету которых золотые награды в женской эстафете и бронзовые у мужчин.

Европейский форум пятиборцев продолжится 20 и 21 июля полуфинальными соревнованиями в индивидуальных соревнованиях. Медали в этих видах будут разыграны 22 июля у женщин и 23 июля у мужчин.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские пятиборцы Владислав Островский и Никита Иваровский заняли второе место в эстафете на юниорском чемпионате мира (U-19) в чешской Праге.

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