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Синоптики обещают в ближайшие дни жаркую, но дождливую погоду

19.07.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие три дня, местами будет жарко, но пройдут кратковременные дожди, есть вероятность гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают в ближайшие дни жаркую, но дождливую погоду
© AFP/ NICOLAS TUCAT
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Ранее в Гидромете обнадежили белорусов: дневные температуры в республике наконец превысят отметку в +25°С. 

Днем в четверг 20 июля прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, но будет тепло – днем воздух прогреется до +26°С, а по югу Беларуси – до +31°С. 

В последний день рабочей недели по югу республики и в центральных районах также ожидаются небольшие осадки, а температурный режим существенно не изменится: от +28°С до +31°С.

В субботу 22 июля, по информации синоптиков, погода останется прежней – будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами и градом, а днем будет столбики термометров поднимутся до отметки +25°С, по югу Беларуси – до +32°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Теплее всего будет на юге страны: там столбики термометров днем будут подниматься выше +30°С.

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