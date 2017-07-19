Синоптики обещают в ближайшие дни жаркую, но дождливую погоду

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие три дня, местами будет жарко, но пройдут кратковременные дожди, есть вероятность гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© AFP/ NICOLAS TUCAT Жутко холодно и страшно жарко - погодные катаклизмы минувшей недели 19

Ранее в Гидромете обнадежили белорусов: дневные температуры в республике наконец превысят отметку в +25°С.

Днем в четверг 20 июля прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, но будет тепло – днем воздух прогреется до +26°С, а по югу Беларуси – до +31°С.

В последний день рабочей недели по югу республики и в центральных районах также ожидаются небольшие осадки, а температурный режим существенно не изменится: от +28°С до +31°С.

В субботу 22 июля, по информации синоптиков, погода останется прежней – будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами и градом, а днем будет столбики термометров поднимутся до отметки +25°С, по югу Беларуси – до +32°С.