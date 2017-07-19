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Цех по переработке молока "убил" реку в Глубокском районе

19.07.2017 20:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл – Sputnik. Массовый мор рыбы произошел на реке Добриловка в Глубокском районе из-за сброса стоков цеха по переработке молока одного из предприятий, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Цех по переработке молока "убил" реку в Глубокском районе
CC BY-SA 2.0 / Ville Oksanen / Kuin rapu vedessä
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Гибель рыбы на реке была зафиксирована местными госинспекторами. Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Минприроды и специалисты ветеринарного контроля, обследовала 10 километров реки, выявив более 500 погибших особей рыбы.

"В районе деревни Запрудье, где расположен цех по переработке молока, в момент обследования бульдозер возводил обваловку вокруг отстойной ямы этого предприятия", – сказали в Госинспекции.

Там также сообщили, что работы по устранению прорыва были начаты только после того, как отходы из размытого отстойника уже попали в реку.

Специалисты выяснили, что рыба погибла из-за увеличения концентрации в воде азота и фосфора, а также резкого падения растворенного в ней кислорода. В настоящее время расследование произошедшего на реке продолжается.

В Госинспекции констатируют, что рыба в Добриловке появится не раньше следующей весны, когда начнется паводок.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госинспекции констатируют, что рыба в Добриловке появится не раньше следующей весны, когда начнется паводок.

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