С пометкой «молния»: Банк «Решение» фиксирует валютную ставку 4%





В финансовом мире бывают «всполохи ярких мгновений», как сказал о молниях поэт.

Ставка 4 % по валютным вкладам — явление редкое и непродолжительное, сверкнёт и исчезнет. Но в Банке «Решение» это «яркое мгновение» может длиться два года! Потому что здесь решили фиксировать максимально высокую процентную ставку по валютным вкладам частных лиц на 24 месяца и не менять её ни при каких обстоятельствах: хоть гром греми, хоть ливень лей.

Речь идёт в первую очередь о вкладе «Online-решение». Выгодность такой ставки и продолжительность её действия столь высоки, что требуют молниеносных действий. А самые быстрые способы управления деньгами в Банке «Решение» — это использование приложения «Мобильный Банк» , которое легко устанавливается из Google Play или App Store .

Первыми получателями финансовых выгод становятся те, кто догадался вовремя завести валютную карту в Банке «Решение». Вклад « Online -решение» открывается в приложении «Мобильный Банк» в несколько кликов примерно за 30 секунд, то есть, практически без отрыва от текущих занятий.

Минимальная сумма вклада — 25 долларов или евро. И всё! Молния зафиксирована, сверкать будет два года. Потом этот вклад можно пополнять на любую сумму и неограниченным числом переводов. Главное — начать.

Переводить деньги на вклад «Online-решение» можно не только с валютной, но и с рублёвой карты. Нужен лишь навык быстрого управления своими деньгами в современном цифровом банке, — именно в таком, каким уверенно становится Банк «Решение».

Отдельный вопрос — текущие проценты, которые «набегают» за месяц. Конечно же, они капитализируются, то есть, ежемесячно прибавляются к сумме вклада, увеличивая и сумму, и проценты за следующий месяц. Но если нужно сохранить возможность частичного снятия вклада в размере начисляемых процентов, тогда к вашим услугам вклад «Формула успеха» .

Он имеет три черты, отличающие его от вклада «Online-решение»: максимальная ставка 3,9 %, возможность снимать проценты и открытие традиционным образом в отделении банка.

Зато визит в Банк «Решение» с целью открытия вклада на сумму от 1000 единиц в валюте или в рублях будет увенчан подарком виде карты VISA Platinum.

Молния — она ведь не только осветить, но и согреть способна. Иначе бы не было такого возобновляемого источника энергии, как грозовая энергетика, которая базируется на захвате и перенаправлении энергии молний в электросеть. Инновации в тренде, известное дело…

И к слову: получить «молниеносный» ответ по финансовым вопросам, когда не вполне понятно, что делать в конкретной ситуации, можно, позвонив в контакт-центр Банка, по телефону 465 с мобильного..