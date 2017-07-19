«Несветский гардероб» — рубрика, которая в противовес «лакшери стайлу», а также другим непонятным словам и ценам рассказывает о том, как одеваются белоруски, не имеющие отношения к миру медиа и шоу-бизнеса. На время закрыли наш «несветский» шкаф и ушли в заслуженный отпуск.

Но пришло время вернуться и найти новых героев! Больше того: в этом сезоне самая яркая героиня получит от нас очень приятный подарок.



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Напоминаем критерии участия:

У вас интересный, яркий, небанальный гардероб — и так считает не только мама; Вы умеете шить или находить настоящие сокровища — не только в бутиках, но и в бабушкином сундуке или секонде; Вы готовы продемонстрировать свои наряды и не стесняетесь человека с фотоаппаратом.

В остальном — полная свобода. Нам неважно, какой у вас возраст, фигура или сфера деятельности. Главное — желание участвовать и неповторимый стиль!

Напоминаем, к каким красоткам «Несветский гардероб» уже заходил в гости:

Рукодельница Елена Аникеева из Жлобина работает экономистом на местном предприятии… и шьет по вещи в неделю — не на продажу, а для души!





Женственная Катерина, которая будто заглянула в гости в наш 21 век…





Светлана — мама двоих детей, похожая на хрупкую Барби…





Гомельчанка Ольга, которая похожа на восточную красавицу…





Катя — принцесса в белых колготочках!





«Ничего особенного! У меня — лучше!» — подумали вы? Тогда присылайте нам заявку: немного о себе и своем стиле и, конечно, фото!

Ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com . Подарок уже ждет вас!