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"Несветский гардероб" ищет новых героинь: покажите, как вы одеваетесь, и получите подарок!

20.07.2017 08:31 — Разное | Tut.by  
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«Несветский гардероб» — рубрика, которая в противовес «лакшери стайлу», а также другим непонятным словам и ценам рассказывает о том, как одеваются белоруски, не имеющие отношения к миру медиа и шоу-бизнеса. На время закрыли наш «несветский» шкаф и ушли в заслуженный отпуск.

Но пришло время вернуться и найти новых героев! Больше того: в этом сезоне самая яркая героиня получит от нас очень приятный подарок.


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Напоминаем критерии участия:

  1. У вас интересный, яркий, небанальный гардероб — и так считает не только мама;
  2. Вы умеете шить или находить настоящие сокровища — не только в бутиках, но и в бабушкином сундуке или секонде;
  3. Вы готовы продемонстрировать свои наряды и не стесняетесь человека с фотоаппаратом.

В остальном — полная свобода. Нам неважно, какой у вас возраст, фигура или сфера деятельности. Главное — желание участвовать и неповторимый стиль!

Напоминаем, к каким красоткам «Несветский гардероб» уже заходил в гости:

Рукодельница Елена Аникеева из Жлобина работает экономистом на местном предприятии… и шьет по вещи в неделю — не на продажу, а для души!


Женственная Катерина, которая будто заглянула в гости в наш 21 век…


Светлана — мама двоих детей, похожая на хрупкую Барби…


Гомельчанка Ольга, которая похожа на восточную красавицу…


Катя — принцесса в белых колготочках!


«Ничего особенного! У меня — лучше!» — подумали вы? Тогда присылайте нам заявку: немного о себе и своем стиле и, конечно, фото!

Ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com. Подарок уже ждет вас!

 
 
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Пришло время вернуться и найти новых героев! Больше того: в этом сезоне самая яркая героиня получит от нас очень приятный подарок.

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