|
"Несветский гардероб" ищет новых героинь: покажите, как вы одеваетесь, и получите подарок!
«Несветский гардероб» — рубрика, которая в противовес «лакшери стайлу», а также другим непонятным словам и ценам рассказывает о том, как одеваются белоруски, не имеющие отношения к миру медиа и шоу-бизнеса. На время закрыли наш «несветский» шкаф и ушли в заслуженный отпуск.
Но пришло время вернуться и найти новых героев! Больше того: в этом сезоне самая яркая героиня получит от нас очень приятный подарок.
Напоминаем критерии участия:
В остальном — полная свобода. Нам неважно, какой у вас возраст, фигура или сфера деятельности. Главное — желание участвовать и неповторимый стиль!
Напоминаем, к каким красоткам «Несветский гардероб» уже заходил в гости:
Рукодельница Елена Аникеева из Жлобина работает экономистом на местном предприятии… и шьет по вещи в неделю — не на продажу, а для души!
Женственная Катерина, которая будто заглянула в гости в наш 21 век…
Светлана — мама двоих детей, похожая на хрупкую Барби…
Гомельчанка Ольга, которая похожа на восточную красавицу…
Катя — принцесса в белых колготочках!
«Ничего особенного! У меня — лучше!» — подумали вы? Тогда присылайте нам заявку: немного о себе и своем стиле и, конечно, фото!
Ждём ваших писем по адресу
|
Архив (Разное)
Комментарии