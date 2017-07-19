В пункте пропуска «Брузги» 22 июля на четыре часа ограничат движение из-за велосипедистов — с 9.00 до 13.00. Водителям, которые в субботу хотели выбрать этот пункт пропуска, стоит предпочесть другой маршрут.



Фото: vgr.by

Автомобильное движение в международном пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе будет временно ограничено в связи с пересечением госграницы участниками тридцатой Международной велогонки «Неман». Велосипедисты выедут из Белостока, затем через Сокулку и ПП «Брузги» отправятся в Гродно.

Пограничники рекомендуют водителям, которые в это время в субботу собираются попасть в Польшу через «Брузги», выбрать другой маршрут.