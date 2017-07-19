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"Без интима ничего нет!". Как разоблачить вербовщика в соцсетях
Высокий заработок, богатые клиенты, только легальное трудоустройство… Именно с такими формулировками белорусским девушкам предлагают работу за границей. В этой цепочке усмотреть ловушку с первого раза получится далеко не у всех. Но специалисты Программы «Ла Страда» знают все хитрости лжерекрутеров. Совместно с экспертами мы проводим сеанс «онлайн-собеседования» с последующим разоблачением — как вывести на чистую воду вербовщика или нечестного работодателя.
Сказка в кредит
Найти работу в интернете не проблема. Во «ВКонтакте», Facebook, Instagram полно тематических групп с предложениями о работе. Для правдоподобности создаем фейковый аккаунт: Алине 19 лет, высшего образования нет, она наивна, мечтательна и хочет работать в другой стране. Фото свидетельствуют о миловидности и стройной фигуре соискательницы.
В одной из групп во «ВКонтакте» находим посредницу, которая приглашает девушек устроиться на работу мечты в другой стране. Условия заманчивые. Красочные фото обещают все радости красивой жизни.
Рекрутер онлайн, и мы отправляем сообщение с вопросом о работе. Ответ приходит быстро: есть два контракта. Места назначения — Кипр и Турция. Требования: возраст от 18 до 28 лет, приятная внешность. Заработок — от 70 до 100 $ в час, в месяц — 5000 $. Чем конкретно придется заниматься, не уточняется. Собеседница обещает: рабочая виза и перелет кредитуются.
— Сейчас все чаще можно встретить объявления с предложением от работодателя оплатить авиабилет и визу, а долг работница будет выплачивать из зарплаты. Однако это первый шаг к долговой зависимости, — комментирует руководитель инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей Программы «Ла Страда» Мария Суша. — Очень часто после приезда девушкам предъявляют в качестве долга огромные суммы. Боясь спорить с боссом, многие попросту работают бесплатно.
Продолжаем задавать вопросы. Рекрутер присылает сообщения с явно заранее подготовленным текстом.
«Все легально, никаких проблем с полицией, хороший коллектив девочек, vip-клиенты богатые. Оформление документов занимает несколько дней. Вы высылаете фотокопию паспорта, после этого оформляется документ о том, что клуб хочет взять вас на работу. По прилету в аэропорту вас встречает сотрудник клуба, везет в больницу сдавать анализы». Дело, которым предстоит заниматься, все еще не называют, но по сообщениям характер работы начинает вырисовываться.
Лжерекрутер продолжает описывать всю легкость процедуры оформления необходимых документов: «После истечения 5 дней подают ваши документы на рабочую визу. Она ставится в паспорт».
— Здесь мы видим типичный обман: оформить рабочую визу после приезда в страну. Только в Египте работодатель может взять паспорт и поставить штамп визы в министерстве. При выезде в любую другую страну процедура одна и та же — рабочая виза оформляется до отъезда. Потом тип визы изменить нельзя, — объясняет все тонкости Мария Суша.
На вопрос «наивной девушки Алины», можно ли открыть визу через посольство, получаем ответ: «Визой занимается босс на Кипре, это рабочая виза на клуб. А на сам Кипр виза не нужна. Штамп в полиции ставят. Там в полиции девочки спокойно говорят, что приехали работать».
Ответ нас не устраивает, и мы придумываем легенду, что наша героиня уже трудилась в Иордании. Для этого ей потребовалось оформить туристическую визу. На том конце чата явно возмущены:
«В Иордании нелегально! Вас обманули. Работа легальная в мире только на Кипре и в Голландии».
Уехать и не вернуться
Алина ведет разговор о потенциальном трудоустройстве дальше. Соискательница хочет знать: оформляется ли какой-нибудь трудовой договор. «Нет, договор только на словах с боссом». Вот она, еще одна попытка ввести в заблуждение — трудовой договор при легальном трудоустройстве оформляется обязательно.
— Зачастую девушкам обещают заключить трудовой договор после приезда, но, как правило, этого не происходит, — говорит Мария Суша. — Помните, подписать все документы нужно до отъезда — это единственный способ себя обезопасить, ведь только так вы будете знать, на каких условиях придется работать. Может получиться так, что условия труда не будут соответствовать обещаниям.
Специалист приводит пример. Однажды на инфолинию по безопасному выезду за границу позвонила девушка, которая приехала в ОАЭ работать администратором в ресторане. Но после приезда ее отвезли в квартиру, где прямо сказали, что заниматься придется оказанием сексуальных услуг. Только чудом белоруске удалось бежать. На улице она познакомилась с местным жителем, который ее пожалел и приютил. Вскоре девушка смогла вернуться домой.
История действует отрезвляюще, и Алина просит уточнить детали трудоустройства. Рекрутер вскрывает карты: «Работа интим, как вы поняли». И пока потенциальная работница не успела одуматься, переходит к «мотивирующим аргументам»: «Многие девушки после контракта вышли замуж либо нашли постоянного спонсора среди клиентов. Работая на обычной работе, большинство людей не зарабатывают и за 10−15 лет на квартиру, дорогую машину или собственный бизнес».
— Такая ситуация не нова — мы не раз вели переписку с вербовщиками, чтобы понять как они действуют. Некоторые сразу говорят, что работа будет нелегальной, но таких очень мало. Другие, как в этом случае, пытаются убедить, что все условия законны, — прочитав переписку, говорит Мария Суша.
На всякий случай Алина интересуется:
— А какие у вас еще есть предложения? Если, например, не интим.
— Перечитайте внимательно, — в чате, похоже, нарастает напряжение. — Без интима ничего нет! Сейчас пока набор идет. Надеюсь, если согласитесь, то успеете.
8 мер предосторожности при поиске заграничных вакансий
Конечно, далеко не вся работа за границей связана с риском. Однако к каждой вакансии стоит подходить с долей здорового скептицизма. Вот несколько советов от специалистов Программы «Ла Страда», при каких обстоятельствах следует насторожиться:
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Совместно с экспертами мы проводим сеанс "онлайн-собеседования" с последующим разоблачением - как вывести на чистую воду вербовщика или нечестного работодателя.
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