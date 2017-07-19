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Председатель молодежного объединения – о продаже алкоголя с 21 года

20.07.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Предполагаемая мера по продаже крепких алкогольных напитков лицам не моложе 21 года активно обсуждается в СМИ, соцсетях и сообществах. О том, как к этой проблеме относятся в молодежных организациях, радио Sputnik Беларусь рассказал председатель молодежного социально-культурного общественного объединения Минска "Русь молодая" Сергей Лущ.

"Любые запретительные меры — это не самое лучшее решение, так как любой запрет должен всегда идти с каким-то альтернативным предложением, с возможностью альтернативного времяпрепровождения. Мы проводили несколько круглых столов по этому вопросу, и мы сами были инициаторами повышения возраста, с которого можно покупать алкоголь", — сказал наш собеседник.

За ограничение розничной торговли алкоголем по ночам, а также за торговлю спиртным только в специализированных магазинах выступают МВД и Минздрав.

Комментарий председателя общественного объединения "Русь молодая" Сергея Луща слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Лущ, председатель молодежного объединения "Русь молодая", поддерживает идею возрастного ограничения на продажу алкоголя.

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