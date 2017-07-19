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Председатель молодежного объединения – о продаже алкоголя с 21 года
20.07.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Предполагаемая мера по продаже крепких алкогольных напитков
"Любые запретительные меры — это не самое лучшее решение, так как любой запрет должен всегда идти с каким-то альтернативным предложением, с возможностью альтернативного времяпрепровождения. Мы проводили несколько круглых столов по этому вопросу, и мы сами были инициаторами повышения возраста, с которого можно покупать алкоголь", — сказал наш собеседник.
За ограничение розничной торговли алкоголем по ночам, а также за торговлю спиртным только в специализированных магазинах выступают МВД и Минздрав.
Комментарий председателя общественного объединения "Русь молодая" Сергея Луща слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Сергей Лущ, председатель молодежного объединения "Русь молодая", поддерживает идею возрастного ограничения на продажу алкоголя.
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