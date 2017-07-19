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Солигорский двойник Криштиану Роналду выставлен на трансфер
Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниел Златков, запомнившийся болельщикам любопытной внешностью, выставлен на трансфер.
Когда в межсезонье Златков перешел в «Шахтер», многие болельщики
Даниел Златков неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славию» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Предыущим клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1).
Правда, в составе солигорской команды на поле Златков появлялся редко. В высшей лиге чемпионата Беларуси он сыграл всего 3 матча, но успел отличиться забитым мячом (победным в ворота «Ислочи»).
Причиной выставления Даниела Златкова на трансфер
В межсезонье контракт со Златковым был подписан на 2 года.
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Болгарский защитник солигорского "Шахтера" Даниел Златков, запомнившийся болельщикам любопытной внешностью, выставлен на трансфер.
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