ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько им лет: нестареющая семья из Тайваня раскрывает секреты молодости

20.07.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мы уже рассказывали про невероятно молодую женщину из Тайваня Лур Хсу, которая в 42 выглядит на 18. Она стала звездой интернета и прославилась на местном телевидении. Теперь в Сеть попала фотография Лур Хсу с матерью и сестрой, и теперь можно сказать, что они претендуют на звание самой молодо выглядящей семьи в мире.


В середине — мать, справа — ее дочь Лур Хсу, а слева — ее дочь Шэрон.

Мать девушек, бывшую танцовщицу, легко принять за ровесницу дочерей, хотя ей уже 63 года. Сестре Лур Хсу Шэрон — 36 лет.


Так же молодо выглядит третья сестра Лур Хсу Фэфэй, которой исполнилось 40 лет.




Секрет молодости, считают девушки, заключается в овощной диете, употреблении большого количества воды и увлажнении кожи.


А одна из сестер открыла в Тайване собственный салон красоты, чтобы помочь другим женщинам сохранять свою красоту как можно дольше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Малогабаритные квартиры-студии планируют строить в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика