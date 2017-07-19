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Сколько им лет: нестареющая семья из Тайваня раскрывает секреты молодости
Мы уже
Мать девушек, бывшую танцовщицу, легко принять за ровесницу дочерей, хотя ей уже 63 года. Сестре Лур Хсу Шэрон — 36 лет.
Так же молодо выглядит третья сестра Лур Хсу Фэфэй, которой исполнилось 40 лет.
Секрет молодости, считают девушки, заключается в овощной диете, употреблении большого количества воды и увлажнении кожи.
А одна из сестер открыла в Тайване собственный салон красоты, чтобы помочь другим женщинам сохранять свою красоту как можно дольше.
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