Сколько им лет: нестареющая семья из Тайваня раскрывает секреты молодости

Мы уже рассказывали про невероятно молодую женщину из Тайваня Лур Хсу, которая в 42 выглядит на 18. Она стала звездой интернета и прославилась на местном телевидении. Теперь в Сеть попала фотография Лур Хсу с матерью и сестрой, и теперь можно сказать, что они претендуют на звание самой молодо выглядящей семьи в мире.



В середине — мать, справа — ее дочь Лур Хсу, а слева — ее дочь Шэрон.

Мать девушек, бывшую танцовщицу, легко принять за ровесницу дочерей, хотя ей уже 63 года. Сестре Лур Хсу Шэрон — 36 лет.





Так же молодо выглядит третья сестра Лур Хсу Фэфэй, которой исполнилось 40 лет.













Секрет молодости, считают девушки, заключается в овощной диете, употреблении большого количества воды и увлажнении кожи.





А одна из сестер открыла в Тайване собственный салон красоты, чтобы помочь другим женщинам сохранять свою красоту как можно дольше.