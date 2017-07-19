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Малогабаритные квартиры-студии планируют строить в Могилеве

20.07.2017 08:49 — Разное | Tut.by  
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Малогабаритные квартиры-студии планируют строить в Могилеве. Об этом сообщил директор управления капитальным строительством Могилева Андрей Москалев в интервью газете «Вестник Могилева».


Фото: mondodesign.it

Первые квартиры-студии площадью в 25 кв. м войдут в состав каркасного дома на Спутнике-34, к строительству которого УКС намерено приступить уже в текущем году. Стоимость одной такой квартиры будет в районе 10 тыс. долларов.

—  Мы полагаем, что они будут пользоваться спросом у покупателей. Ведь гораздо выгоднее приобрести такую квартиру, чем много лет платить за съемное жилье. Очень удобны такие квартиры-студии, к примеру, для студентов, молодых семей, одиноких, — отметил Андрей Москалев.

 
Теги: Могилев
 
 
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Стоимость одной такой квартиры будет в районе 10 тыс. долларов.

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