На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Моя кухня — 2 ». Продолжаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Светланы из Минска:

— Для меня эта кухня — первый собственный ремонт в первой собственной квартире. Ее построила без отделки, все делала с нуля. Ремонт начала в 2015 году, а закончила только сейчас. Осталось установить фильтр под мойку и сделать навесной стеллаж для бутылок и бокалов, разместив его на своем месте — рядом с барной стойкой. Идея уже есть — работаю над воплощением.





Итак, квартира однокомнатная, свободной планировки. Кухня объединена с гостиной, поэтому ее площадь можно определить довольно условно — около 9 кв.м. Я сразу решила ничего принципиально не менять в расположении мебели: кухонный гарнитур «просился» на основную 4-ехметровую стену, там он и оказался. Делать угловую кухню не было варианта: на 4-ех метрах вполне вмещается все, что нужно. А еще мне никогда не нравилось, как оформляют торцы гарнитуров. На то, чтобы разместить часть рабочей поверхности вдоль окна (вместо подоконника), не хватило знаний и фантазии, но я и не жалею.





Планировку всей квартиры (и кухни в том числе) с расстановкой мебели придумала сама и сама же нарисовала в AutoCAD. Все, что было задумано, было и воплощено. Мои стилистические предпочтения — скандинавский стиль, эко-стиль, минимализм, морской стиль. Вся квартира получилась компиляцией этих четырех направлений. Много идей было почерпнуто из немецких каталогов Heine Home. Очень нравится лаконичность, сдержанность, отсутствие вычурности и перебора, а также тонкий вкус их интерьеров. Там же, то есть по немецким каталогам, впоследствии заказала много интерьерных вещиц — обеденные стулья на металлическом каркасе, текстиль (подушки, шторы), винный регал, часы и многое другое.





Я нарочно не хочу останавливаться на ремонтных работах. Считаю, что это тема другого проекта, например, «Мой ремонт», но не «Моя кухня». Скажу лишь, что все они делались сторонними людьми, которых старалась искать в основном по рекомендациям. Завидую тем, у кого руки растут из правильного места и кто может самостоятельно и с помощью друзей сделать ремонт от начала до конца или хотя бы частично. Сколько на это надо потратить времени и где его взять, тоже отдельный разговор. В общем, мне пришлось за все платить. Зато мне во всем помогала любимая сестра, параллельно делая ремонт в своей квартире. Мелкие исправления и доделки тоже выполняли с ней на пару — спасибо ей за ее светлую голову и невероятную энергию, позволяющие справляться с наемными работниками. То еще удовольствие!





Вернемся к проекту. Электрику и сантехнику полностью поменяла и развела в соответствии со своим замыслом. Над кухней сделала короб из гипсокартона для вентиляции и, что важно, эстетики. Стены покрашены краской. На полу белорусская паркетная доска и итальянская плитка. На фартуке тоже плитка того же производителя, только из другой коллекции. Итальянцы умеют делать плитку: у них безупречный вкус и вековые традиции. Плитку выбрали давно вместе с сестрой и в выборе не усомнились ни на минуту. Еще ни разу не пожалели.





Примыкание плиточного фартука и постформинговой столешницы изначально не предполагало использование плинтусов типа «Рехау». Поэтому столешницу загнали под фартук, а потом сестра мастерски зафуговала щель.

Основные концептуальные решения были приняты сразу:

Кухня будет встроенной. Так как она объединена с гостиной, то сидеть на диване и смотреть на холодильник с магнитами я не хочу. Все должно быть максимально спрятано и внешне похоже на мебель, а не на цех заготовки. Вытяжка, холодильник, варочная, духовка, СВЧ — все встроено. Не секрет, что встроенная техника дороже, и тем не менее колебаний не было.





Барной стойке — быть! И быть ей из натурального дерева, равно как и столу. Думаю, по фотографиям понятно — и то, и другое делалось под заказ. «Лубочно-сказочный» стиль отделки дерева был исключен по определению. Стилистика — максимально естественная, отделки — минимум — дуб распилили, сохранив обзол, и покрыли лаком.





Из остатков материала получилась еще и лавка. Подстолье придумала сама. Воплощала под нашим тщательным контролем минская компания, работающая с металлом и предложившая вменяемые цены. Опору для лавки «подстроила» под дизайн опоры стула.





Никаких ярких стен и цветов в отделке и в мебели! Лучше сделать акценты декором — шторами, подушками, картинками… Поэтому и купила варианты декора «на смену».





Технику покупала в основном в Минске, лишь посудомоечную машину и варочную поверхность привезла из Польши. Барные светильники купила в Вильнюсе, светильник над кухонным столом из минского магазина. Барные стулья тоже купила в Минске.





Затраты приведены точные, однако не учитывающие стоимость отделочных работ, разводки электрики и сантехники, укладки плинтуса и прочего. Это выполнялось сразу во всей квартире. Нарочно не расписываю производителей мебели, техники, а также не выделяю стоимость каждого стульчика — это не представляет никакого интереса.





Расчеты производились в белорусских рублях, но для удобства цены привожу и в долларовом эквиваленте:

Мебель — 8342 BYN (4326 у.е.)

Техника (с мойкой и смесителем) — 5172 BYN (2682 у.е.)

Плитка на полу и фартук (с укладкой) — 1186 BYN (615 у.е.)

Светильники и декор — 862 BYN (447 у.е.)

Итого — 15 562 BYN (8070 у.е.)

Приношу извинения за качество фотографий. Понимаю, как сильно это влияет на восприятие, но на повторную фотосессию просто не остается времени.

Еще немного деталей моей кухни:







Участие в проекте для меня — возможность оценить свои силы и понять, сколько у меня единомышленников среди читателей TUT.BY. Конечно, интересно победить, но это точно не главное. Всем удачи! Интересных проектов и занимательного чтения!

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Эта кухня действительно будто сошла со страниц журналов о дизайне интерьеров. Все выдержано в популярном нынче скандинавском стиле. Он, кстати, хорошо подходит не только для маленьких, но и для больших кухонь.

Залог скандинавского стиля — свет. Его должно быть много. Сюда же можно добавить натуральные материалы и светлые тона. В данной кухне все соблюдено и сбалансировано. Оформление в таком стиле не обязательно должно быть в белых тонах с деревянными элементами. Белый можно сочетать с темными акцентами и мебелью серых или голубых оттенков. Но это уже дело вкуса.

Еще одно преимущество таких интерьеров в том, что пара ярких акцентов заставит кухню выглядеть по-новому.

На мой взгляд, воплощение задуманного здесь 10 из 10.

Кстати, чтобы доказать, что скандинавский стиль подходит и для больших помещений, приведу в качестве примера кухню нашей работы. Увидеть больше можно в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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