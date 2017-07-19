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"Моя кухня - 2": "с нуля" до комнаты с барной и столовой зонами
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Рассказ Светланы из Минска:
— Для меня эта кухня — первый собственный ремонт в первой собственной квартире. Ее построила без отделки, все делала с нуля. Ремонт начала в 2015 году, а закончила только сейчас. Осталось установить фильтр под мойку и сделать навесной стеллаж для бутылок и бокалов, разместив его на своем месте — рядом с барной стойкой. Идея уже есть — работаю над воплощением.
Итак, квартира однокомнатная, свободной планировки. Кухня объединена с гостиной, поэтому ее площадь можно определить довольно условно — около 9 кв.м. Я сразу решила ничего принципиально не менять в расположении мебели: кухонный гарнитур «просился» на основную 4-ехметровую стену, там он и оказался. Делать угловую кухню не было варианта: на 4-ех метрах вполне вмещается все, что нужно. А еще мне никогда не нравилось, как оформляют торцы гарнитуров. На то, чтобы разместить часть рабочей поверхности вдоль окна (вместо подоконника), не хватило знаний и фантазии, но я и не жалею.
Планировку всей квартиры (и кухни в том числе) с расстановкой мебели придумала сама и сама же нарисовала в AutoCAD. Все, что было задумано, было и воплощено. Мои стилистические предпочтения — скандинавский стиль, эко-стиль, минимализм, морской стиль. Вся квартира получилась компиляцией этих четырех направлений. Много идей было почерпнуто из немецких каталогов Heine Home. Очень нравится лаконичность, сдержанность, отсутствие вычурности и перебора, а также тонкий вкус их интерьеров. Там же, то есть по немецким каталогам, впоследствии заказала много интерьерных вещиц — обеденные стулья на металлическом каркасе, текстиль (подушки, шторы), винный регал, часы и многое другое.
Я нарочно не хочу останавливаться на ремонтных работах. Считаю, что это тема другого проекта, например, «Мой ремонт», но не «Моя кухня». Скажу лишь, что все они делались сторонними людьми, которых старалась искать в основном по рекомендациям. Завидую тем, у кого руки растут из правильного места и кто может самостоятельно и с помощью друзей сделать ремонт от начала до конца или хотя бы частично. Сколько на это надо потратить времени и где его взять, тоже отдельный разговор. В общем, мне пришлось за все платить. Зато мне во всем помогала любимая сестра, параллельно делая ремонт в своей квартире. Мелкие исправления и доделки тоже выполняли с ней на пару — спасибо ей за ее светлую голову и невероятную энергию, позволяющие справляться с наемными работниками. То еще удовольствие!
Вернемся к проекту. Электрику и сантехнику полностью поменяла и развела в соответствии со своим замыслом. Над кухней сделала короб из гипсокартона для вентиляции и, что важно, эстетики. Стены покрашены краской. На полу белорусская паркетная доска и итальянская плитка. На фартуке тоже плитка того же производителя, только из другой коллекции. Итальянцы умеют делать плитку: у них безупречный вкус и вековые традиции. Плитку выбрали давно вместе с сестрой и в выборе не усомнились ни на минуту. Еще ни разу не пожалели.
Примыкание плиточного фартука и постформинговой столешницы изначально не предполагало использование плинтусов типа «Рехау». Поэтому столешницу загнали под фартук, а потом сестра мастерски зафуговала щель.
Основные концептуальные решения были приняты сразу:
Из остатков материала получилась еще и лавка. Подстолье придумала сама. Воплощала под нашим тщательным контролем минская компания, работающая с металлом и предложившая вменяемые цены. Опору для лавки «подстроила» под дизайн опоры стула.
Технику покупала в основном в Минске, лишь посудомоечную машину и варочную поверхность привезла из Польши. Барные светильники купила в Вильнюсе, светильник над кухонным столом из минского магазина. Барные стулья тоже купила в Минске.
Затраты приведены точные, однако не учитывающие стоимость отделочных работ, разводки электрики и сантехники, укладки плинтуса и прочего. Это выполнялось сразу во всей квартире. Нарочно не расписываю производителей мебели, техники, а также не выделяю стоимость каждого стульчика — это не представляет никакого интереса.
Расчеты производились в белорусских рублях, но для удобства цены привожу и в долларовом эквиваленте:
Итого — 15 562 BYN (8070 у.е.)
Приношу извинения за качество фотографий. Понимаю, как сильно это влияет на восприятие, но на повторную фотосессию просто не остается времени.
Еще немного деталей моей кухни:
Участие в проекте для меня — возможность оценить свои силы и понять, сколько у меня единомышленников среди читателей TUT.BY. Конечно, интересно победить, но это точно не главное. Всем удачи! Интересных проектов и занимательного чтения!
Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Эта кухня действительно будто сошла со страниц журналов о дизайне интерьеров. Все выдержано в популярном нынче скандинавском стиле. Он, кстати, хорошо подходит не только для маленьких, но и для больших кухонь.
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Первый ремонт Светланы. *Партнерский материал
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