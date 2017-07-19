Как нужно реагировать на школьника в картонной короне известного фастфуда? Что можно делать в тапочках и сланцах на Ангарской? Почему надо ехать в Грушевку, если решил поменять профессию? Обо всем этом можно узнать в несерьезной конституции Минска, которую составили по примеру такого же документа из района «Новая Боровая».

В Новой Боровой появилась своя конституция, по которой уже живет район. Сегодня здесь даже стоит памятник ей: на центральной площади установили зеркальную стелу со статьями, которые выбрали сами жители. На арт-объекте высечены 10 правил жизни района на трех языках — русском, белорусском и английском, а одна из граней стелы предназначена для того, чтобы каждый житель мог сделать фото и стать частью инициативы.

Эта конституция увековечила права жителей района на концерты во дворе, дружбу с соседями, а также положила начало созданию несерьезной конституции целого Минска — своеобразной инструкции по пользованию столицей. Можно найти свой район и проверить, насколько точным получился образ.





Лошица

Вы считаете своей обязанностью поправлять каждого человека, который неправильно поставил ударение в слове «Лошица», и время от времени объяснять знакомым, как доехать в Лошицкий парк. После этого вы можете спокойно заснуть и проснуться под ржание лошадей. Хвалиться своим видом из окна на минские Альпы. Ездить на работу на электричке, хотя бы раз в сезон передумать — и отправиться сразу на дачу. Вы опасались никогда не вернуться обратно в центр, когда в первый раз сели на 102 автобус. Вы уверены, что бы не произошло в жизни, вы всегда имеете право встретить в Лошицком парке рассвет и насобирать яблок по осени.

Коротко: район для тех, кто любит природу (особенно ржание лошадей).





Комаровка

Типичный житель Комаровки ходит по рынку с заспанным лицом, а еще — в трениках и сланцах. Безошибочно определяет неместных по начищенным туфлям, коктейльному платью, безукоризненно уложенным волосам и макияжу. Если живете здесь, вы не покупаете шаурму и не делаете селфи с продавцами. Вы обладаете уникальной информацией и знаете, что ароматные мясистые помидоры всегда продаются у бабы Зины с 3-го ряда, парная говядина и ароматное сальце с тмином и чесночком — у Василя из Шарковщины, а свежий «Варшавский» хлеб надо брать в лавке справа от главного выхода. Вы помните, что когда-то возле «Столичного» стоял автомат с газировкой и снисходительно улыбаетесь, когда слышите про тусовочную улицу где-то вне «Монетки».

Коротко: район минских старожилов, которые знают все явки и пароли самого главного рынка города.





Новая Боровая

В своем районе вы чувствуете себя везде как дома: это чувство не покидает ни в подъезде, ни на улице. В Новой Боровой и стар, и млад передвигаются без барьеров, говорят на любом языке и даже иногда могут пошутить невпопад. Говорят, вас все равно поймут. У вас записаны номера соседей сверху, снизу, справа и слева в свой телефон. Вы — чистюля, помешанный на порядке и комфорте. Во время прогулки с собакой пользуетесь специальными урнами, а велосипед ставите только на велопарковке. Вы не страдаете аллергиями и постоянно умножаете количество зелени в районе. Вечеринка на крыше — для вас норма жизни, а не развлечение из кино.

Коротко: район для дружелюбных перфекционистов и чистюль.





Грушевка

Вы живете в двухэтажке в центре Минска и выращиваете яблоки и груши прямо у себя во дворе. Подкармливаете местных котов-лежебок всем домом, обязательно здороваетесь с каждой бабушкой-болтушкой, постоянно пачкаете ботинки обходя очередную стройку и тщательно следите за своим здоровьем, чтобы лишний раз не ходить в 15-ю поликлинику. Выходя из современной станции метро, вы можете увидеть деревянные бараки послевоенной застройки, поесть вишни по дороге и раздать всю мелочь похмеляющимся. Всем, кто решил поменять профессию и не знает в какой области себя реализовать, вы можете порекомендовать вакансию магазина «ДорОрс № 8» по ул. Щорса, которому постоянно требуется истопник.

Коротко: район двухэтажек в центре Минска и вечных строек.





Шабаны

Это вы слагаете легенды о Шабанах и рассказываете их для устрашения. Это вы ходите в магазин в тапках и халате, можете облазить «кладбище башенных кранов» в любое время дня и ночи, но никогда этого не делали. Это вы готовы устраивать свидания на железнодорожном мосту. Если вы — мужчина в самом расцвете сил, то обладаете способностью «сообразить на троих» еще до открытия первых магазинов. Независимо от пола и возраста вы следуете негласному правилу Шабанов: шуметь можно только в пятницу и субботу. В остальное время в машину с громкой музыкой под окнами летит замороженная курица. Спальный район, всем завтра на работу. Такие дела.

Коротко: район для сильных духом, где ходят на свидания на железнодорожный мост и быстрее всего в городе «соображают на троих».





Чижовка

Вы гордитесь фразой «Чижовка — город, все остальное — пристройка». Вы можете себе позволить называть местное водохранилище Чижовским морем и считать, что живете на побережье. Кстати, именно вы и советуете никогда и ни при каких условиях там не купаться. Периодически вы готовы оставить сохнуть на улице свежевымытый ковер и не отходить от него ни на шаг. Главным приключением вашего детства и первым дальним путешествием стал не зоопарк, как думают родители, а Чижовская свалка. Вы скептически относитесь к развлечениям в вашем районе и уже посмотрели все фильмы, которые показывали в кинотеатре Дружба.

Коротко: район, где главные достопримечательности — «море» и кинотеатр.





Уручье

Вы считаете, что Уручье — это центр Минска и от большой любви называете его Уруручьем. Новичкам советуете первым делом узнать, где находится Альфа-радио, именно там люди будут назначать встречи. Вы допускаете, что не все любят футбол и посещать матчи, но каждый обязан определиться за кого он: за МТЗ или «Динамо». Вы устраиваете пикники во дворе под аккомпанемент стреляющих в лесу военных и гул пролетающих над головой самолетов. Знаете, что в районе есть свой Лас-Вегас — целая улица игральных клубов, но предпочитаете поесть в «Первомайском» пломбира в креманке с вареньем из пол-литровой банки или прогуляться в музей валунов.

Коротко: район, который местные жители считают центром и где есть свой «Лас-Вегас».





Зеленый луг

Только вы знаете, как пройти в «Лосиное», и расстраиваетесь, когда строят центры бега в лесу, где люди и так бегают. В солнечную погоду считаете парашютистов и становитесь невольными слушателями каждого фестиваля на Боровой. Продолжаете называть по-старому то, что давно поменяло свое название название, и считаете «Вильнюс» местом силы района. Вы с почтением относитесь к интеллигентным местным алкоголикам и миритесь с котами, которых бабушка с первого этажа подкармливает последние 20 лет.

Коротко: район, где на самом деле нет зеленых лугов, но есть лес, свой «Вильнюс» и парашютисты.





Сухарево

Только у вас есть привилегия постоянно вращаться в компании Максима Горецкого, Ивана Шамякина и Пимена Панченко, встретить пробегающего мимо зайца или задумчивого лося, устроить романтическое ночное свидание на мосту через МКАД и набрать воды в пятилитровую бутылку из родника по ул. Горецкого. Вы считаете непростительной ошибкой ходить на прогулку в «Медвежино» без черствого хлеба, семечек или орехов, ведь местные белки давно приручены и их можно использовать для фотосессий. Если вы очень сильно заработались, то о смене сезона узнаете по смене категорий товаров на стихийном рынке у метро Каменная горка. Если почти весь район все чаще остается без света — знаете, что Новый год уже близко.

Коротко: интеллигентный спальный район, где кормят белок в парках и проводят время в компании с белорусскими классиками.





Веснянка

Вы пользуетесь альтернативной транспортной системой города Веснянка — велодорожкой, по которой можно доехать до музея ВОВ и полюбоваться Свислочью. Вы умеете радоваться каждому дню, много ходите пешком и наслаждаетесь самыми красивыми закатами Минска. Регулярно прогуливаетесь вдоль водохранилища «Дрозды», слушая мелодичное кваканье лягушек. Знаете, что доезжать на концерты в Минск-Арену можно на 130 автобусе с Пушкинской, который ходит часто и почти всегда пустой. Вы катаетесь на коньках, роликах, велосипеде, играете в теннис, занимаетесь джоггингом или скандинавской ходьбой, ведь вы переехали в Веснянку, чтобы заниматься спортом.

Коротко: экологичный район, саундтрек которого — мелодичное кваканье лягушек из водохранилища, а главный транспорт — велосипеды.





Каменная горка

Вы живете в районе, который расположен ближе всего к Европе: всего лишь 2 часа — и вы в Вильнюсе. Вы знаете, что в любой непонятной ситуации нужно подчиняться школьникам в короне из фастфуда — именно они правят миром. Вы знаете, что главный вид транспорта Каменной горки — детская коляска. А для того, чтобы попасть в детский сад, встать в очередь нужно уже по дороге из роддома. Если вы ботаник в душе, то гораздо больше восхищаетесь садовым отделом «Материка», чем оранжереями в Ботаническом саду. Женщина Каменной горки имеет право на романтику в любом возрасте, если стоит с маленьким букетиком в переходе метро.

Коротко: район молодых родителей с колясками, подростков в короне из «Бургер Кинга» и очередей в детские сады.





Ангарская

Вы знаете, что Ангарская — самый безопасный район, но только для тех, кто здесь живёт. Спортивный костюм — универсальная одежда в любую погоду и на все случаи жизни. Нет таких занятий, которые нельзя выполнить в тапочках или сланцах. Если вы идете по тротуару и путь преграждает лежащий человек, вы не станете его не тревожить, ведь у него был тяжелый день. Это вы лоббируете то, чтобы истории про типичных жителей района стали новыми сюжетом для культового сериала «Во все тяжкие».

Коротко: опасный район, где можно снимать культовые сериалы.





Малиновка

Вы готовы каждый день смотреть на малиновые закаты, пускать петарды по каждому поводу и без, заключать браки в ЗАГСе, который находится в торговом центре, поместиться утром буднего дня в 147 автобус. Нахваливать велодорожку, которая днем — место для выгула колясок, а вечером — парковка. Если вы типичная жительница Малиновки, то выходя в магазин или на прогулку с ребёнком, считаете своим долгом надеть плюшевый спортивный костюм. Вы знаете, что погода в районе отличается от типичной по Минску — если мокрым до нитки выйти из метро Малиновка, тут будет яркое солнце и сухой асфальт. Вы знаете, что парк Павлова — главная достопримечательность района, где можно потерять здоровье и оздоровиться. Все зависит от того, кого там встретите.

Коротко: район малиновых закатов, ЗАГСа в торговом центре и парка Павлова, в котором неожиданности подстерегают на каждом шагу.





Курасовщина

Вы в восторге, что Курасовщина — это район, застывший во времени. Вы живете по соседству с авторитетом из 90-х и помните школьниц с бантами, бегущих по аллее каштанов в «кафе-самолет». Вы пользуетесь другим уровнем удобств: можете всегда узнать время и температуру воздуха на табло угловой башни «Интеграла». Вы спокойно переносите насморк, особенно если живете близко к мясокомбинату. Любите гулять по аллее вдоль аэропорта и хоть раз в жизни делали фотографию у Белой дачи. Принимаете ванны все лето, потому что у вас одних из первых отключают горячую воду, а каждую зиму решаете, кто все же круче — лыжник или сноубордист.

Коротко: район, в котором каждое лето первыми отключают горячую воду, а каждую зиму лыжники соревнуются со сноубордистами.

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Несерьезная конституция — проект, где собирают негласные правила каждого минского района. Оставлять свои идеи можно на newminsk.by . Инициатором проекта стал район Новая Боровая — его жители не только предложили первые правила, но и установили на центральной площади арт-объект со своим сводом законов.