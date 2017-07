Слепила из того, что было: три ошибки женщины в отношениях

Иногда я смотрю сериалы о криминальных расследованиях по американскому каналу ID (Investigation Discovery), в частности, сериал Stalked с документальными историями о жертвах преследований. Обычно я забываю содержание увиденного сразу после просмотра. Но был эпизод, который мне все-таки запомнился: это история мужчины, которого долго преследовала брошенная им женщина. В конце концов она его выследила и застрелила, а потом застрелилась сама. В фильме были представлены интервью с друзьями жертвы, с бывшей женой несчастного, которая утверждала, что ее экс-супруг был чудесный человек, а его агрессивная пассия — жуткое чудовище.



Но узнав подробности, я увидела несколько иную картину. Мужчина познакомился с этой женщиной на работе, они стали встречаться. Он ее предупредил, что не собирается жениться, потому что он только развелся, у него уже есть двое детей и новую семью он не планирует.

Женщина согласилась, что главное — любовь и замужество ее не интересует. В общем, они съехались и прожили вместе 11 лет. Потом он сказал, что полюбил другую женщину и ушел без лишних слов. Она поехала за ним, попыталась объяснить, что прожитые вместе годы что-то значат. Он сказал, что никаких прав надеяться на совместное будущее она не имеет, ведь он был с ней честен с самого начала. Далее она получила судебный запрет к нему приближаться (события происходили где-то в США). Но она продолжала его преследовать. Весь message фильма сводился к тому, что хороший человек погиб из-за какой-то психички.

Может, я единственная, кому такой вывод показался не совсем справедливым?

Я представила себе женщину за тридцать, которая знакомится с мужчиной, начинается любовь-морковь, но есть нюанс: мужчина не планирует законный брак и детей в перспективе. Как рассуждает женщина? Конечно, она решает не торопить события, дать мужчине время в надежде, что он созреет.



И вот они уже живут вместе, проходят годы, женщина смиряется с отсутствием своих детей, но успокаивает себя тем, что у них прекрасные отношения. Получается, жили-были марсианин с венерианкой: в то время как он считал себя свободным от обязательств, она считала себя без пяти минут замужем и ждала предложения руки и сердца со дня на день. Нужно понимать, что для нее вся эта ситуация — не просто отношения, закончившиеся расставанием, для нее это жизненное фиаско, крушение надежд, напрасно потраченная жизнь, внезапная перспектива одинокой старости без мужа и детей.

Да, наверняка, там были и депрессия, и куча всяких проблем с головой, которые привели к такой грустной развязке, но я никогда не соглашусь, что мужчина в этой истории — просто честный парень, которому не повезло. Если ты 11 лет живешь с женщиной, у вас общий быт, общие планы, совместный отдых и прочее, надо понимать: ответственность возникает сама собой. Ведь ты много времени проводишь в чужом эмоциональном пространстве.

Никто не тянул завязнуть в комфортной рутине совместной жизни с женщиной, на которую у тебя нет планов. И пусть формально ты был честен, но ведь ты же не дурак, в самом-то деле… Я могу понять негодование этой женщины.

Конечно, нехорошо брать в руки оружие и расстреливать обидчика в упор, но мне такая преступница представляется не столько истеричной маньячкой, сколько наивной бедолагой.

Эта история интересна тем, что в ней сразу все ключевые ошибки, которые может допустить женщина, если она влюблена:

Женщина беспокоится о том, что думает и чувствует мужчина, вместо того чтобы сфокусироваться на своих мыслях и чувствах; Женщина мотивирует свое поведение тем, что она додумала и дофантазировала, а не тем, что есть на самом деле; Женщина воспринимает замужество как конечную цель, а не как определенный этап в отношениях.

Влюбленная женщина начинает задавать себе совершенно ненужные вопросы, связанные с чувствами и мыслями мужчины, вместо того чтобы разобраться в себе. Приходит она, допустим, к гадалке и спрашивает: «Любит ли он меня?». Гадалка раскидывает карты, смотрит в магический шар и говорит: «Любит, не сомневайтесь, спите спокойно». Женщина, довольная и счастливая, идет домой: он меня любит, можно расслабиться и приготовить на ужин рыбу в кляре. Конечно, то, что он вчера в ресторане напился в умат и ушел с другой женщиной, оставив тебя без денег с неоплаченным счетом, не имеет значения. Главное, любит.

Я не сразу к этой мысли пришла, но сейчас думаю — напрасно женщины так сильно заморачиваются: любит не любит, придет не придет, женится не женится. Он мне изменил, значит ли это, что он меня больше не любит? Что толку, даже если ты получишь свои ответы? Если изменил, то уже неважно, любит он тебя или не любит. Здесь гораздо более уместным будет вопрос, сможешь ли ты, зная этот факт, быть вместе с этим человеком или нет.



Это игра в техасский покер: ты не знаешь карты на руках у соперника. Ты знаешь только свой расклад (твои собственные мотивы) и общие пять карт на столе (внешние обстоятельства и поступки), исходя из этого составляешь свою комбинацию и делаешь ставку. Мужчина тоже никогда не может быть уверен в том, насколько искренни и бескорыстны твои чувства, значит, все честно. Но женщины постоянно пытаются мухлевать, и вместо того чтобы думать, как поступить со своим раскладом на руках, они пытаются подсмотреть чужие карты. Может быть, поэтому проигрывают очень неохотно и с пафосом, а точнее, с перестрелкой, как женщина из вышеупомянутого эпизода.

Если вы с кем-то познакомились, у вас завязались какие-никакие отношения и вы вдруг пошли к гадалке, спросите: «Люблю ли я его?». Это не такой уж глупый вопрос в данной ситуации, потому что в своих собственных чувствах иногда сложнее разобраться, чем в чужих, особенно если до этого в жизни не было достойных ролевых моделей.

К слову о ролевых моделях: психологи проводят курсы реабилитации для детей и подростков из трудных семей, где было домашнее насилие, алкоголь, наркотики и прочее социальное неблагополучие. Оказавшись в нормальном обществе, дети из таких семей могут вести себя неадекватно, в том числе и потому, что они не понимают, что чувствуют, не отличают гнев от досады, уважение от отвращения, зависть от ревности. В своих семьях они видели лишь извращенные примеры ролевого поведения, и если отец бил и насиловал мать на их глазах, то для них удар сковородкой по голове может быть признаком проявления теплых чувств и привязанности.

Поэтому психологи уделяют отдельное внимание упражнениям, которые нацелены на то, чтобы научить такого ребенка правильно идентифицировать и проявлять свои чувства. Я думаю, что подобные упражнения не помешали бы и большинству более благополучных людей. Ведь мы с легкостью беремся утверждать, что кого-то любим или уважаем, но, не умея распознавать свои ощущения, говорим одно, делаем второе, а думаем третье.



Вторая ошибка влюбленной женщины — это прямое следствие первой. Помните, когда в школе мы решали математическую задачу, нужно было написать: «Дано», потом «Решение», потом «Ответ». Случалось ли вам неправильно выписать из условия задачи «Дано», и потом все решение шло насмарку? Именно так часто происходит, когда женщина начинает принимать желаемое за действительное. Возникает точка невозврата, когда ответ уже никогда не сойдется, потому что была введена изначально ложная информация.

Наша незадачливая убийца кривила душой на протяжении этих печально закончившихся отношений не один десяток раз. Из того, что мы знаем, она сразу записала в «Дано» — «брак не имеет значения», и если бы это было действительно так, то все бы сложилось по-другому. Потом она в течение многих лет притворялась, что ее все устраивает. Я уверена, что в этих отношениях были и другие проблемы, но женщина молчала и прощала, прикрываясь «борьбой за отношения». Если бы она реально чувствовала то, о чем говорила, у нее не было бы психического срыва, который привел к трагедии.

Не путайте самообман с гибкостью и компромиссом. Допустим, вы всегда мечтали о машине, и вот, немножко накопив, начинаете выбирать. Можно взять дополнительно кредит и купить новый автомобиль. Или лучше не влезать в долги и взять подержанную иномарку? Вы ищете компромисс между желаемым и действительным. Самообман же граничит с безответственностью и тупостью в принятии решений. Например, можно купить машину, которая нравится, наивно полагая, что все как-нибудь образуется, потом влезть в новые долги, чтобы отдать старые, а машина будет кушать слишком много бензина и требовать огромные деньги на обслуживание, так что ездить на ней не будет никакой возможности, в результате она скорее сгниет около подъезда, чем вы выплатите за нее долг.

Женщина, которая пытается обмануть сама себя, в некотором смысле оказывается в похожей ситуации. Она живет в постоянном стрессе, у нее есть отношения, которые ее тяготят, но в них вложено столько сил, мыслей и планов на будущее, что просто так смириться с их потерей она не сможет.

Третья ошибка влюбленной женщины возникает еще до того, как наметились хоть какие-либо отношения, еще до знакомства с мужчиной и даже до наступления половой зрелости. Не буду вдаваться в причины этого явления, но часто девушки начинают мечтать о свадебном платье еще со школы и планировать свою свадьбу в мелочах до того, как на горизонте замаячит претендент на место жениха. Мечтой становится не любовь всей жизни, а торжественный ритуал, который символизирует изменение семейного статуса.





Есть такой американский реалити-сериал Say Yes To The Dress, который демонстрируется по каналу TLC. Там невесты выбирают платья так, как будто они в них собираются умереть, а не выйти замуж. За наряды вываливаются просто бешеные деньги даже по буржуйским стандартам. Ведь речь идет не просто о наряде для торжества, а о символе сбывшейся мечты, без которого комплект, состоящий пусть хоть из сказочного принца вместе с белым конем в придачу, будет неполным. Я почему-то уверена, что наша неудавшаяся невеста-горемыка смотрела этот реалити-сериал и целых 11 лет планировала свой звездный час, а может быть, даже уже заказала платьице и припрятала на перспективу. Представляете, что она почувствовала, когда поняла, что все мечты накрылись медным тазом?

Вместо того чтобы доводить отношения до ультимативного тупика вроде «Если любишь, то женишься», нужно помочь своему мужчине реализовать набор его внутренних потребностей в любви и уважении. То есть не требовать ультимативной любви, а полюбить бескорыстно самой. Для обычного человека, который родился и вырос только с умением потреблять, это все равно что попасть в западню, имея на руках пошаговый алгоритм спасения, который начинается словами: «Для начала сядьте на шпагат…». Это просто для людей, которые имеют навыки душевной гуттаперчевости и эмоциональной йоги. Но что делать, если душа не настолько тренирована?

Можно поискать ответы в привычной плоскости. Если ваши отношения с мужчиной продолжаются не один год, а вы еще не замужем, на какие именно бонусы вы все-таки рассчитываете, желая сменить семейный статус? Совместное проживание, общий дом и быт? Так это у нашей героини уже было.

Общие дети? С таким же успехом их бы не было, даже если бы она вышла замуж. Чего еще мы ждем? Ага, аргумент вроде «привязать к себе». В нашей истории это бы точно не сработало и мужчина ушел бы все равно, даже если бы они состояли в законном браке. И вообще, еще не было случая, когда мужчину кольцо на пальце удержало бы, особенно если он уже решил уйти. Вспомните Генриха Восьмого, которого не смогла удержать вся католическая церковь во главе с папой.

Известны и истории голливудских звезд, когда ни большое количество детей, ни потеря миллионов при разделе имущества не становились препятствием. В нашей нищенской реальности удержать может скорее квартирный вопрос или совместная ответственность по кредитам. Законный брак — это плохая страховка, и тем более, не гарантия вечной любви и благополучной совместной жизни.

Я не агитирую отказаться от мечты о красивой свадьбе. Просто нужно помнить: это просто ритуал, этап в отношениях, а не жизненный апофеоз. Брак не дает страховки от душевной боли, разочарований и разлуки, не принесет любовь туда, где ее не было до этого. Помните, в фильме «Шесть дней, семь ночей» герой Харрисона Форда говорит: «Все приезжают сюда (тропический остров Макатеа), чтобы найти романтику. Но это просто остров, романтику нужно привозить с собой». Проблемы не рассосутся и не обнулятся автоматически после свадьбы, их все равно надо будет решать, а никакой дополнительной силы чувств или романтики, кроме той, которая уже есть, вы не приобретете.

Так, может, стоит не врать себе, прекратить ковыряние в мужских мозгах, тренировать не только тело, но и душу? Тогда по крайней мере все останутся живы.