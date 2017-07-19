Подработать тайным покупателем сегодня может практически каждый: в описаниях вакансий от кандидатов требуется только наличие телефона и банковской карточки. FINANCE.TUT.BY поговорил с тайными покупателями о плюсах и минусах работы и, конечно же, о заработках.



сайт: articles.chita.ru

«Понял, что не могу сдать человека»

Фото из личного архива героя

Минчанин Вячеслав Дудчик говорит, что тайным покупателем работал недолго, но удачно:

— Был бы не против, чтобы это занятие стало для меня основным, если бы зарплата оказалось достойной. За визит я получал 10−20 рублей. Будь их пять в день, можно было бы жить. Но получалось только два-три в неделю.

Мой первый визит был в букмекерскую контору. Естественно, я волновался немного, но все прошло гладко. Недостатков не нашел. Если честно, я их вообще не находил. Помню, как продавец-консультант в одном из магазинов по продаже техники с матом описывал мне преимущества стиральной машины. Но я сам задал такой тон, а он подстроился. Более доступно ни один продавец мне ничего не объяснял!

В основном тайным покупателем я приходил в крупные сетевые супермаркеты, букмекерские конторы. Меня не разоблачили ни разу: у меня имидж брутальный и харизма зашкаливает.

Эта работа сильно на меня повлияла. Я понял, что не могу сдать человека вне зависимости от того, старательно он выполняет свою работу или нет. Потому что в нашей стране устроиться на работу нереально, а потерять ее очень легко. Да и саму службу тайных покупателей придумали толстосумы для получения еще большей прибыли. На человека им плевать. Сегодня, если я пришел купить товар, я все о нем знаю из интернета. Сам сравнил характеристики и цены, а консультант мне пригодится, только чтобы оформить покупку.

«Не стесняюсь спросить о препаратах от геморроя или грибка»

Фото из личного архива героя

Основная работа Александра Артюха из Гомеля — в сфере машиностроения.

— Тайным покупателем я стал подрабатывать два года назад. Чаще всего бывал в магазинах электроники и аптеках, так как не стесняюсь спросить о препаратах от геморроя или грибка. Нравится делать визиты в салоны связи: продавец рассказывает о модели, а ты понимаешь, что ориентируешься лучше него. Или даже держишь в руках смартфоны, которые в другой ситуации отпугнули бы своим ценником.

Помню, что перед тем, как первый раз побыть тайным покупателем, со страху перед входом в магазин выкурил две сигареты. Но потом все пошло, как по накатанной. Может быть, потому, что я по натуре общительный, не скромный.

Недостатков в работе консультантов я обычно нахожу много: от незнания товара до той нелепой ситуации, когда продавцы просто не хотят вас замечать, а подойти к ним вы не можете. Пожалуй, самым интересным моим визитом была открытая проверка банка. Я пришел к ним за полчаса до закрытия по графику, но в банке уже никого не было. В тот день я вымок под дождем, поэтому, когда вернулся в банк на следующий день, проводил аудит с пристрастием.

За работу мне платили не меньше 4 рублей, если нужно было просто прийти и послушать консультанта. Если требовалось протестировать товар, оплата увеличивалась до 12 рублей. Много это или мало? Любой человек хочет больше денег. В общем, работа интересная, но невыгодная: на основной я зарабатываю больше.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Как тайный покупатель, отметила в кафе день рождения с друзьями»

Минчанка Ирина Янушкевич работает тайным покупателем около года:

— За это время ходила в Burger King, кафе «Гараж», «5 элемент», в магазины косметики «ДНК», аптеки… В зависимости от задания, я либо что-то покупала, либо консультировалась с продавцом. Весь процесс тайком записывается на диктофон, а потом заполняешь анкету. Если с визитом можно справится за полчаса, то анкету заполняешь около полутора часов, а то и больше. Если требуется что-то купить из перечня, то к анкете нужно приложить чек, и деньги вернут: либо наличными, либо переводом на телефон.

Мне, наверное, везло: чаще всего я попадала на добросовестных продавцов. Небольшие нарушения, с которыми я встречалась: грязный пол или необоснованная выдача дисконтной карты в магазине. Иногда очень хочется помочь продавцу, но ведь идет запись: можно подставить себя. Подозреваю, что один раз продавец разоблачила во мне тайного покупателя: обслуживание сразу стало выше всех похвал.

У тайных покупателей есть свои правила: повторый визит можно нанести только через определенный промежуток времени, чтобы продавцы не начали тебя узнавать. Еще нельзя ходить в те места, где работают твои родственники или знакомые. Но это никак не проверяется, наниматели верят кандидату в тайные покупатели на слово.

Работа тайным покупателем приносит небольшой доход: от 3 до 18 рублей за визит. Однажды у меня в день было три визита. Но больше всего мне нравится возможность пойти в кафе и не тратить собственных денег. Для тайного покупателя условия обычно такие: нужно обязательно заказать, например, пиццу — а остальное на свое усмотрение. В кафе можно приходить не одной, а с компанией. Были случаи, когда мы вот так, как тайные покупатели, отметили день рождения с друзьями — и таким образом получали компенсацию части счета: около 10−15 рублей.

Теперь, заходя в кафе или магазины, я стала обращать внимание на то, на что раньше не смотрела. Сразу бросаются в глаза нюансы: все ли в форме, все ли в перчатках? Но это хорошо. Делаешь для себя выводы. Бывает, заходишь в магазин тайным покупателем, а уходишь с желанием вернуться сюда и вне работы. Так у меня появилось любимое кафе. Можно сказать, что фирмы, которые заказывают тайных покупателей, делают своим заведениям рекламу: мы и сами посмотрим, и знакомым расскажем.

«От работников пахло табаком или они бурчали под нос»

Снежана из Витебска (имя изменено — прим. TUT.BY) стала тайным покупателем в 2014 году, когда была в декрете.

— Это был и заработать копеечку, и пошевелить мозгами во время долгого домашнего заточения. Но моя основная работа никак не связана со сферой обслуживания, хотя в последнее время медицинских работников часто приравнивают к «обслуге».

В магазинах меня никогда не разоблачали, поскольку я легко вживаюсь в роль: думаю о том, как будто я на самом деле хочу купить эти туфли или блендер. Трудно бывает представляться юрлицом, когда фактически ты им не являешься, или консультироваться по выбору садовой техники — для девушки это необычно.

Бывало, от работников пахло табаком или они бурчали под нос. Но в целом, недостатки в работе продавцов и консультантов я замечала крайне редко. Персонал в нашем городе хорошо обучен и старается удовлетворять покупателей.

Платили мне от 4 до 12 рублей за визит, в зависимости от места или сложности. Много это или нет? Учитывайте, что тратишь не только собственное время, но и деньги на проезд. Главный минус работы «тайника» — отсутствие стабильности. Потому это не основная деятельность, а только бонус к зарплате.

С тех пор, как я подрабатываю тайным покупателем, начала внимательнее относиться к себе при общении с пациентами. Стала больше ценить труд людей в сфере обслуживания. К слову, я вовсе не придирчивый посетитель: иногда критерии оценки работников мне кажутся излишне жесткими. Например, приветствие «здравствуйте» — это нарушениее, должно быть «добрый день, утро или вечер». Или чем плоха фраза: «Могу ли я вам помочь?»…