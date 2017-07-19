В эту субботу под Минском состоится десятый музыкальный фестиваль « Рок за Бобров ». 22 июля организаторы готовятся встретить на аэродроме «Боровая» до 20 тысяч гостей. Благодаря вернувшемуся лету, в этом году организаторы, возможно, побьют прошлогодний рекорд по количеству проданных билетов.





На аэродроме «Боровая» под Минском уже в эту субботу состоится юбилейный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». В прошлом году он стал крупнейшим в стране по количеству проданных билетов. В этот раз «Рок за Бобров» попал в топ-5 лучших фестивалей лета-2017 на территории СНГ и скорее всего побьет прошлогодний рекорд — на данный момент продано более 12 000 билетов.

Напомним, 22 июля на сцене фестиваля выступят Сплин, Чайф, Каста, Дай Дорогу, Anacondaz, NaviBand, Свен Фредриксон, The Stokes и Brutto&Lyapis.





В этом году организаторы учли все пожелания прошлых концертов и обещают сделать территорию фестиваля максимально удобной и комфортной. Монтаж площадки начался еще в понедельник, а сегодня AFISHA.TUT.BY узнала подробности активностей фестиваля этого года.

10-й юбилейный фестиваль станет «городом рока». Интерактивные зоны отдыха будут работать на протяжении всего фестиваля. Например, здесь будет трасса AC/DC, где можно прокатиться на рок-машине под синглы легендарной группы. А еще стена Цоя — выбирайте баллончик с краской, пишите свое рок-послание или воспользуйтесь трафаретами.





На фестивале появится переход Beatles — здесь можно будет сделать фото в стиле культовой обложки 12 музыкального альбома Abbey Road. А еще салон Kiss — четыре скультовых образа ждут в салоне красоты в стиле легендарной группы Kiss.





Появится дом культуры им. Linkin Park — эта часть города понравится тем, кто хочет отдохнуть и поваляться на мягких пуфиках. А во «Дворце рокосочетаний» можно будет оформить свои отношения и заключить настоящий рок-брак.

Новые фотографии для инстаграма можно будет сделать в рок-фотоателье — мгновенное рок-фото с гитарами. А для друзей, которые не попали на фестиваль, появится возможность отправить брендированную открытку в «Рокпочтамте».





Конечно это не все, что ждет посетителей, партнеры фестиваля приготовили и другие сюрпризы на территории фестиваля в течение 10-ти часов. Вас ждут зоны отдыха, фуд-корты, места зарядки мобильных устройств, парковка.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Где: аэродром «Боровая» Когда: 22 июля, начало в 14.00 Цена билета: от 35 рублей (в день мероприятия билеты будут стоить дороже) КУПИТЬ БИЛЕТ

Каким был фестиваль в 2016 году, можно посмотреть в фотоотчете .