В Минском районе загорелся грузовик. Водитель получил ожоги

19 июля в деревне Лусково Минского района загорелась кабина грузовика, сообщили AUTO.TUT.BY в Минском областном управлении МЧС.





— Сообщение о загорании грузового автомобиля в службу спасения поступило в 17.04, — сообщили официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. — Прибывшие спасатели обнаружили, что горит кабина грузового автомобиля. Пожар был локализован и ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, кабина, кузов, три колеса.





При самостоятельном тушении пострадал 42-летний водитель. Мужчина с ожогами рук и ног 1−2 степени (7% тела) госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки автомобиля.