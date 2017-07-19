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В Минском районе загорелся грузовик. Водитель получил ожоги

20.07.2017 09:49 — Разное | Tut.by  
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19 июля в деревне Лусково Минского района загорелась кабина грузовика, сообщили AUTO.TUT.BY в Минском областном управлении МЧС.


— Сообщение о загорании грузового автомобиля в службу спасения поступило в 17.04, — сообщили официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. — Прибывшие спасатели обнаружили, что горит кабина грузового автомобиля. Пожар был локализован и ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, кабина, кузов, три колеса.


При самостоятельном тушении пострадал 42-летний водитель. Мужчина с ожогами рук и ног 1−2 степени (7% тела) госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки автомобиля.

 
 
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В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, кабина, кузов, три колеса.

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