|
В Минском районе загорелся грузовик. Водитель получил ожоги
19 июля в деревне Лусково Минского района загорелась кабина грузовика, сообщили AUTO.TUT.BY в Минском областном управлении МЧС.
— Сообщение о загорании грузового автомобиля в службу спасения поступило в 17.04, — сообщили официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. — Прибывшие спасатели обнаружили, что горит кабина грузового автомобиля. Пожар был локализован и ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, кабина, кузов, три колеса.
При самостоятельном тушении пострадал 42-летний водитель. Мужчина с ожогами рук и ног 1−2 степени (7% тела) госпитализирован.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, кабина, кузов, три колеса.
|
Архив (Разное)
Комментарии