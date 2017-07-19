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Microsoft представила "умный" термостат
Microsoft в сотрудничестве с компанией Johnson Controls
В качестве операционной системы для GLAS выступает Windows 10 IoT Core — специальная версия операционки, предназначенная для малотребовательных устройств и «интернета вещей».
Кроме того, гаджет поддерживает работу с голосовым помощником Cortana и оснащается рядом разнообразных датчиков. С их помощью GLAS определяет, есть ли в помещении люди, и в зависимости от этого автоматически регулирует температуру воздуха.
Термостат интегрирован с облачной бизнес-платформой Microsoft Azure. Создатели позиционируют его в качестве решения для коммерческого использования, цена пока не разглашается. Выйдет ли аппарат в свободную продажу, не известно.
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Основные особенности гаджета - система управления с полупрозрачным сенсорным дисплеем и полная интеграция с сервисами Microsoft.
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