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Microsoft представила "умный" термостат

20.07.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Microsoft в сотрудничестве с компанией Johnson Controls разработала «умный» термостат под названием GLAS. Основные особенности гаджета — система управления с полупрозрачным сенсорным дисплеем и полная интеграция с сервисами Microsoft.


В качестве операционной системы для GLAS выступает Windows 10 IoT Core — специальная версия операционки, предназначенная для малотребовательных устройств и «интернета вещей».

Кроме того, гаджет поддерживает работу с голосовым помощником Cortana и оснащается рядом разнообразных датчиков. С их помощью GLAS определяет, есть ли в помещении люди, и в зависимости от этого автоматически регулирует температуру воздуха.

Термостат интегрирован с облачной бизнес-платформой Microsoft Azure. Создатели позиционируют его в качестве решения для коммерческого использования, цена пока не разглашается. Выйдет ли аппарат в свободную продажу, не известно.

 
 
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Основные особенности гаджета - система управления с полупрозрачным сенсорным дисплеем и полная интеграция с сервисами Microsoft.

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