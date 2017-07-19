День города в Бресте: праздник растянется на трое суток

День города в Бресте отмечают 29 июля, хотя праздники растягиваются сразу на три дня: множество мероприятий запланированы также на 28 и 30 июля. Sputnik подготовил программу самых интересных событий в Бресте в честь Дня города.

Молоко и музыка

Так, уже в пятницу 28 июля пройдет праздник "Облако свежего молока", который регулярно проводит один из молочных производителей Беларуси. В рамках мероприятий, которые растянутся в парке Мира на протяжении всей пятницы, выступят и известные белорусские музыканты — группа "Без билета". К слову, в рамках этого фестиваля Бресту подарят и новую детскую площадку — прямо в парке.

В субботу 29 июля в Бресте будет еще один подарок от сельхозпредприятий — на этот раз концерт #ЛюбовьЕсть на площадке у Выставочного зала (улица Советская). В рамках празднования брестский мясокомбинат также сделает городу подарок — новый арт-объект, а вечером для гостей бесплатного мероприятия выступит группа J:mors.

Карнавал в Бресте

Карнавал в городе на Буге также проходит не первый год, каждый раз он получает новое название и концепцию. В 2017-м карнавал будет называться "Звездная мельница" — это будет костюмированное шествие с ретроавтомобилями и шоу двойников: обещают показать копии Майкла Джексона, Одри Хепберн и других.

Пройдет карнавал ко Дню города в Бресте 29 июля в 18:00. Место — проспект Машерова.

Праздничный концерт с Пьехой и NaviBand

Праздничный концерт ко Дню города пройдет в брестском СК "Виктория" в субботу 29 июля — организаторы решили провести его под крышей, чтобы не зависеть от погоды.

Уже известно, что на концерте в честь Дня города выступит российский артист Стас Пьеха, который обещает петь 50 минут. Кроме гостя, выступят на сцене ансамбль "Песняры", группа NaviBand и другие артисты. Начало концерта — в 20:00.



© Sputnik / Виктор Толочко Группа NaviBand

"Город Света" на Гребном канале

Еще одна традиция празднования Дня города в Бресте — музыкальная молодежная акция "Город Света" и фейерверк.

Для гостей мероприятия выступят не только белорусские, но и зарубежные молодежные исполнители. Уже после выступлений на Гребном канале брестчанам обещают праздничный фейерверк — в 23:00.

"Комфортный" концерт

Один из крупнейших белорусских мобильных операторов подарит жителям Бреста в честь праздника концерт, который они назвали "комфортным". Обещают выступление представителя Беларуси на "Евровидении-2015" певца Юзари и кавер-группы Cosa Nostra.

Будут на концерте и конкурсы с подарками. Пройдет мероприятие 29 июля с 19:30 до 22:30 в Парке культуры и отдыха.

Фестиваль близнецов

В воскресенье днем на Гребном канале пройдет "Фестиваль близнецов" — двойняшки обещают не только собраться здесь, но и пройти парадом с 12:00 до 16:00.

Если вдруг вы знаете близнецов — обязательно пригласите их к участию в мероприятии, чтобы фестиваль был как можно более ярким и запоминающимся.

И многое другое

Кроме этого, в честь дня рождения Бреста в городе готовят фестиваль цветов и очередной праздник красок холи, а также разные концерты и выступления в городских парках и акции — например, "Читающий бульвар" на Шевченко. По традиции, почтут в эти дни и освободителей Бреста в годы Великой Отечественной войны.