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38 лет на рынке и 300 тысяч экземпляров. Mercedes выпустил юбилейный Gelandewagen

20.07.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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Только вчера в Mercedes сдернули покрывало с нового пикапа X-класса, а сегодня пресс-офис компании рапортовал о новом производственном рекорде для своего «долгожителя» в модельном ряду.


С конвейера завода Magna Steyr в Граце, что в 200 км от Вены, сошел трехсоттысячный экземпляр внедорожника G-класса. Юбилейным стал G500, окрашенный в синий «металлик». Кресла отделаны черной кожей с белой прострочкой. Кроме того, юбилейный экземпляр располагает внедорожным пакетом, включающим 16-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и экспедиционный багажник на крыше.


В пресс-службе Mercedes отметили, что с 2009 года продажи G-класса неуклонно росли, а по итогам минувшего года был установлен новый рекорд — продано почти 20 тысяч единиц модели. На покой G-класс уходить не собирается — напомним, что уже в следующем году появится новое поколение мерседесовского внедорожника.

 
 
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Внедорожник G-класса до сих пор пользуется стабильным спросом. Только за прошлый год было продано 20 тысяч экземпляров. Всего же за 38 лет жизни было выпущено 300 тысяч...

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