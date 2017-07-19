38 лет на рынке и 300 тысяч экземпляров. Mercedes выпустил юбилейный Gelandewagen

Только вчера в Mercedes сдернули покрывало с нового пикапа X-класса, а сегодня пресс-офис компании рапортовал о новом производственном рекорде для своего «долгожителя» в модельном ряду.





С конвейера завода Magna Steyr в Граце, что в 200 км от Вены, сошел трехсоттысячный экземпляр внедорожника G-класса. Юбилейным стал G500, окрашенный в синий «металлик». Кресла отделаны черной кожей с белой прострочкой. Кроме того, юбилейный экземпляр располагает внедорожным пакетом, включающим 16-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и экспедиционный багажник на крыше.





В пресс-службе Mercedes отметили, что с 2009 года продажи G-класса неуклонно росли, а по итогам минувшего года был установлен новый рекорд — продано почти 20 тысяч единиц модели. На покой G-класс уходить не собирается — напомним, что уже в следующем году появится новое поколение мерседесовского внедорожника.