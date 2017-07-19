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К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня
22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля «
В эту субботу на концерте «Tour de Classique» окунуться в атмоферу французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведениями композиторов. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси — их произведения считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.
Не пропустите классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom». Разместите фото в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс попасть на специальную фотовыставку, которая будет организована по окончании проекта в августе. На этот раз соревноваться будут и авторы лучших фото на фоне «минской» Эйфелевой башни.
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22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля "Классика у Ратуши с velcom" под названием "Tour de Classique".
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