К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня

22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля « Классика у Ратуши с velcom » под названием «Tour de Classique», посвященный 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни.





В эту субботу на концерте «Tour de Classique» окунуться в атмоферу французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведениями композиторов. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси — их произведения считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Не пропустите классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom». Разместите фото в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс попасть на специальную фотовыставку, которая будет организована по окончании проекта в августе. На этот раз соревноваться будут и авторы лучших фото на фоне «минской» Эйфелевой башни.

Где: Площадь Свободы. Когда: 22 июля. Сколько: бесплатно.

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