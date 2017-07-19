ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня

20.07.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвященный 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни.


В эту субботу на концерте «Tour de Classique» окунуться в атмоферу французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведениями композиторов. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси — их произведения считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Не пропустите классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom». Разместите фото в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс попасть на специальную фотовыставку, которая будет организована по окончании проекта в августе. На этот раз соревноваться будут и авторы лучших фото на фоне «минской» Эйфелевой башни. 

Где: Площадь Свободы.

Когда: 22 июля.

Сколько: бесплатно.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает сертификат на 1200 рублей от магазинов «Царское золото» и «Золотая мечта».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июля в Минске пройдет третий концерт фестиваля "Классика у Ратуши с velcom" под названием "Tour de Classique".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Назван самый дорогой молодой футболист мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика