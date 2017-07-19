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В Барановичах пешеход погиб под колесами автобуса
ДТП произошло вечером 19 июля, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщает ГАИ Бреста.
31-летний местный житель, управляя автобусов «ПАЗ», двигался по улице Минской в направлении улицы Наконечникова. Напротив дома № 9 водитель совершил наезд на предположительно 50-летнего жителя города Барановичи, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автобуса. По словам очевидцев, мужчина не посмотрел по сторонам прежде, чем перейти дорогу.
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Погибший переходил дорогу в неположенном месте.
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