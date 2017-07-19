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Белорусские волейболисты с поражения стартовали в отборе к чемпионату мира

20.07.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты с поражения стартовали в третьем квалификационном раунде к чемпионату мира, уступив соперникам из Эстонии 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 23:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

Отборочный турнир стартовал в бельгийском Кортрейке. Подопечные Александра Сингаевского в ходе встречи имели шанс перехватить инициативу у эстонцев, игроки которых выступают во многих сильных европейских клубах. Однако собственные ошибки не позволили белорусам добиться успеха. В четвертой партии при счете 23:24, по мнению либеро Максима Будюхина, арбитры не определили касание блока у оппонентов и отдали очко в пользу эстонцев, которое и стало решающим.

Наиболее результативным игроком в составе белорусов стал нападающий французского «Пари Воллей» Павел Куклинский — 15 очков.

В других матчах первого тура Бельгия обыграла Словакию — 3:0, Испания одолела Германию — 3:1.

Во втором туре третьего отборочного раунда чемпионата мира встретятся команды Словакии и Германии, Бельгии и Беларуси, Эстонии и Испании. Турнир в Кортрейке продлится до 23 июля. Победитель получит право выступить в финальной стадии чемпионата мира по волейболу, который в 2018 году примет Италия и Болгария.

Мужская сборная Беларуси никогда ранее не принимала участия в решающей стадии мирового форума.

 
 
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Белорусские волейболисты с поражения стартовали в третьем квалификационном раунде к чемпионату мира, уступив соперникам из Эстонии.

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