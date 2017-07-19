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В Калинковичах автомобиль сбил на пешеходном переходе 16-летнего велосипедиста

20.07.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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В Калинковичах на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 19 июля в 13:20. 52-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», при движении по площади Победы райцентра совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Калинковичской центральной районной больницы.

 
 
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Велосипедист ехал через пешеходный переход, не спешиваясь.

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