В Калинковичах автомобиль сбил на пешеходном переходе 16-летнего велосипедиста

В Калинковичах на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 19 июля в 13:20. 52-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», при движении по площади Победы райцентра совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Калинковичской центральной районной больницы.